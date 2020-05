Pese a la lluvia, vecinos se acercaron a pagar sus impuestos municipales

Compartir

Pese al mal tiempo, decenas de vecinos se acercaron hasta la Dirección de Ingresos Municipales, sita en Fotheringham entre Yunka y Libertad. La atención se realiza siguiendo el protocolo de seguridad pertinente, respetando la distancia social, uso de barbijos y desinfección de manos.

“Todavía no pude pagar porque no tenía fondos suficientes en la tarjeta de crédito. Debo abonar $20.000 -tasa de utilización de la vía pública, servicios automotores-. Yo entraba en la moratoria pasa que no me dio el margen”, comentó una vecina al Grupo de Medios TVO.

Vale aclarar que para abonar en la Dirección de Ingresos no es necesario asistir con turnos, solo deben acercarse en horas de la mañana y realizar la fila.