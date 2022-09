Pese a la orden de inminente desalojo, manifestantes resisten en el corte de RN 11

Compartir

A una semana del inicio del corte de ruta nacional 11, altura del Puente Blanco, y pese que hay una inminente orden desalojo por parte del Juzgado Federal en Formosa los manifestantes que reclaman la entrega de módulos habitacionales continúan con la protesta.

Emilia, una de las manifestantes del lugar, dijo al Grupo de Medios TVO que «estamos esperando respuestas todavía. Esta mañana -por ayer- recibimos una notificación de desalojo y hasta el momento no apareció la gente de Gendarmería para proceder a la medida».

Consultada sobre qué van a hacer respondió: «nos vamos a quedar acá, no perdemos la esperanza de poder llegar a un acuerdo como lo hicieron los compañeros del otro piquete; si ayer -martes- me hubieran ofrecido un acuerdo hoy no estaríamos acá, pero no hubo nada».

«Somos 16 familias, si no hay módulos igual queremos un terreno para poder hacer una casa para mis niños», aseveró la misma y reiteró que no se piensan mover del bloqueo.

Ministra de la Comunidad

Por su lado, la ministra de la Comunidad, Gloria Giménez habló de la situación e indicó que algunos «no completaron la documentación requerida y no se presentaron a más de dos llamados a entrevistas».

«De los que están en el corte de ruta, a algunas les faltaba el certificado de salud y no quieren presentar todas las documentaciones; y si no presentan no podemos hacer todos los cruzamientos», detalló.

Y agregó que, además, hay personas que «sin inscribirse van a cortar la ruta».

En ese contexto, se dio a conocer en las últimas horas que la Justicia Federal ordenó el desalojo del corte de ruta a la altura del Puente Blanco, a través de orden firmada por la jueza María Belén López Macé, dirigida al jefe de la Agrupación VI Formosa de Gendarmería Nacional.

Orden de desalojo

de la Justicia Federal

Por otro lado, la jueza federal Dra. María Belén López Macé quien mantuvo infructíferas reuniones con los manifestantes, autoridades del Ministerio de la Comunidad, Fiscalía Federal, Defensoría Pública y Asesora de menores, ordenó al jefe de la Agrupación VI de Gendarmería Nacional que arbitre los medios a fin de identificar a los manifestantes e indicar si están acompañados por menores de edad; y que, si los hubiere, comunique inmediatamente al Juzgado de Menores de la Provincia de Formosa que intervenga por encontrarse estos en situación de riesgo por estar en zona de conflicto.

Después de la identificación, la orden establece que «se deberá intimar a las mismas a que depongan la actitud ilícita (entorpecimiento de transporte y/o servicios públicos, art. 194 del Código Penal), en el plazo de dos horas de notificados, dejándose constancia y detallando y captando dicho procedimiento a los fines de computar el plazo establecido, todo ello bajo apercibimiento de proceder el desalojo de la ruta mediante la fuerza de seguridad, a fin de garantizar la libre circulación de la ruta nacional afectada».

Y en el caso de que la intimación no fuera acatada por los manifestantes transcurrido el plazo otorgado «deberá proceder a desalojar de la calzada a todas aquellas personas y demás elementos que estén obstaculizando la circulación por dicha ruta nacional, extremando los recaudos para resguardar la vida e integridad física de las personas, teniendo especialmente en consideración que en el sector se encuentran mujeres y menores de edad».

