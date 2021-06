Pese a las bajas temperaturas, hubo largas filas en entidades bancarias

Compartir

Pese a las bajas temperaturas registradas ayer, cientos de personas hicieron fila incluso desde la madrugada y durante horas en las afueras de las diferentes entidades bancarias de la ciudad. En muchos lugares, los que aguardaban para cobrar no respetaban el distanciamiento social por lo que efectivos policiales debieron acudir y controlar la situación, recordando a los ciudadanos sobre la importancia de mantener la distancia.

En ese marco, el Grupo de Medios TVO dialogó con beneficiarios de las diferentes entidades, quienes pese a que ayer fue uno de los días más fríos del año, aguardaron desde muy temprano con el fin de percibir sus haberes y realizar otros trámites.

“Corre muy lenta la fila, desde las 5:30 ya estamos haciendo fila y ni cerca estamos de entrar. Siempre es la misma historia, creo que los días de pago deberían poner más cajeros por respeto al cliente del banco, no es posible estar tan tarde acá esperando todos los meses es lo mismo. a veces se espera 3 o 4 horas para entrar y ahí hay que sumarle una hora más, estamos en el banco unas 5 horas solo para poder cobrar, es una falta de respeto, creo que tendrían que prever y los días de pago poner más personal para evitar estas filas”, aconsejó un vecino consultado.

De la misma forma, otra vecina que hacía fila sentada en una silleta y tapada con un poncho, expresó que “desde las 6 de la mañana que estoy, tengo mucho frío por eso vine muy abrigada, me puse bufanda, creo que cuando amaneció empezó a hacer más frio. Sinceramente no sé cuánto tiempo voy a estar acá, somos muchos, la fila se llenó de golpe. Por suerte se mantiene la distancia y se respeta eso”.

“Es impresionante la cantidad de gente que vino a pesar del frío, es realmente vergonzoso que pasemos por esto cada mes. Acá hay muchos adultos mayores que vinieron solitos y se exponen al frío tremendo por la necesidad que tienen de cobrar. Ojalá tomen alguna medida desde los bancos y estas filas se terminen de una buena vez”, rogó otra mujer.

