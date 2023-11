Pese a los goles de Almada y Solari, la Selección Sub 23 perdió 5-2 ante Japón

La selección argentina sub 23 sufrió un duro traspié en Asia. El equipo conducido pro Javier Mascherano perdió 5-2 en el primero de los dos amistosos programados ante Japón en tierras niponas pese a haberse puesto en ventaja por los goles de Pablo Solari y Thiago Almada.

El marcador del encuentro disputado en la ciudad de Shizuoka se abrió rápido por el tanto de Kein Sato para el local, pero ante de los 25 minutos llegó el empate de la Albiceleste. Una buena presión alta le permitió al equipo recuperar la pelota en zona de peligro, con el rival abierto en defensa, y tras pase de Carlos Alcaráz, Pablo Solari, delantero de River Plate, aprovechó para emprender una corrida hacia el área y definir mano a mano con el arquero para el 1-1.

En el amanecer del segundo tiempo llegó el segundo para la Argentina a través de Thiago Almada, con una exquisita definición en un tiro libre por arriba de la barrera que se clavó en un ángulo. Pero, el combinado nacional no pudo sostener la ventaja y terminó sucumbiendo 5-2.

Mascherano formó con Fabricio Iacovic; Santiago Simón, Marci Di Cesare, Bruno Amione, Gastón Ávila; Rodrigo Villagra, Carlos Alcaraz; Pablo Solari, Thiago Almada, Facundo Buonanotte y Luciano Gondou. En el segundo tiempo, ingresaron Lucas Esquivel por Ávila, Federico Redondo por Alcaraz, Nicolás Paz por Buonanotte, Luis Vázquez por Gondou, Gonzalo Luján por Simón y Bruno Zapelli por Villagra.

El martes, a las 2.00 de la madrugada, se jugará el segundo amistoso entre ambas selecciones.

Cabe señalar que el gran objetivo albiceleste es clasificarse a París 2024 y para eso deberá tener un buen desempeño en el Preolímpico que se disputará a comienzos del próximo año en Venezuela en 2024. Allí, la Albiceleste resultó cabeza del Grupo B, que estará conformado además por Uruguay, Chile, Paraguay y Perú. Aunque todavía no está publicado el fixture, sí se conocen las fechas de inicio, final y ciudades sede: será desde el 20 de enero hasta el 11 de febrero del año próximo en Caracas, Valencia y Barquisimeto.

En cuanto al sistema de disputa, los cinco integrantes de cada grupo jugarán entre sí y las dos selecciones mejor posicionadas se clasificarán a la Fase Final. En esta última ronda en la que participarán cuatro equipos, también se llevará a cabo una rueda de todos contra todos y quienes finalicen en los dos primeros lugares sellarán su boleto para los Juegos Olímpicos de París.

Vale mencionar que ya hay algunos países clasificados para la gran cita. Además de Francia, por ser el organizador, tienen su pasaje Estados Unidos, República Dominicana (Concacaf), España, Israel, Ucrania (UEFA), Egipto, Mali, Marruecos (África) y Nueva Zelanda (Oceanía). Restan conocerse a los tres asiáticos que saldrán de la Copa Sub 23 de la AFC que se llevará a cabo en Qatar en enero de 2024, los dos sudamericanos y un cupo restante que se definirá en un repechaje internacional entre un seleccionado africano y asiático.