Pese a los problemas que se registran con el combustible, el Gerente de Crucero del Sur dijo que “tenemos 70 unidades todos los días”

El gerente de Crucero del Sur, Cesar Aguirre, habló con el Grupo de Medios TVO respecto al faltante de combustible y cómo afecta a la empresa que brinda el servicio de transporte urbano de pasajeros. “Estamos con un problema de faltante que viene parejita”, sostuvo.



Seguidamente, cuando se le consultó por su stock mensual y si es que podría haber futuros recortes, como en otros distritos que sufren reducción en horarios nocturnos o suspensión de servicios, respondió: “nosotros tenemos 70 unidades, todos los días, solo un día no pudimos salir el mes pasado. El proveedor me dice que llega a las 00 de la noche, pero se quedó dormido el conductor y ahí fallamos un día, pero después no fallamos más”.



Por otro lado, Aguirre también se refirió al aumento salarial de los trabajadores del sector. “No quiero adelantar nada, pero podemos decir que celebramos una nueva paritaria superávitada”, cerró.

