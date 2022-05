Pese a que el gasoil registró un nuevo aumento de precios, no se consigue stock

Compartir

En el día de la fecha el gasoil registró una nueva suba de precios, pero pese a ello conseguir el combustible continúa siendo una verdadera odisea en Formosa.

En cuanto al aumento, se pudo constatar que el Diesel 500 que costaba $121,10 pasó a costar $123,90; mientras que la Infinia Diesel que salía $160,30 ahora vale $164,30.

Por otro lado, si bien muchos estaban esperanzados en poder conseguir el combustible, eso no sucedió, ya que las estaciones de servicio no cuentan con el mismo o bien comercializan de manera limitada.

El Grupo de Medios TVO se acercó hasta la YPF del Circuito Cinco donde pudo saber que no contaban con Diesel; por otro lado en la estación ubicada en la rotonda de la Virgen sobre RN 11 no tenían Diesel ni Infinia; en la Axion que está en Italia y Juan Domingo Perón si cuentan pero venden solo hasta $1500, mientras que en el Servicom de Trinidad González e Italia aseguran que no tienen stock.

Un transportista sostuvo que la situación está muy “complicada” y que “toda la mañana nos dedicamos a buscar estaciones donde si tengan el combustible”.

“Esto empezó hace más de un mes, esperemos que se normalice, pero según comentarios va a volver a aumentar y no sabemos si habrá stock. Dicen que debe llegar a un precio tope, esperemos que por lo menos haya combustible”, aseveró.

