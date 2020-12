Pese a que Messi igualó el récord histórico de Pelé, el Barcelona empató con Valencia en el Camp Nou

Compartir

Fue una jornada agridulce para Barcelona en el Camp Nou. Un partido histórico porque Lionel Messi marcó un gol y empató a Pelé como el jugador con más goles oficiales en un mismo club en la historia del fútbol. Pero su equipo no pasó de la igualdad por 2-2 ante el Valencia en este duelo correspondiente a la Fecha 14 de la LaLiga.

Koeman propuso un 4-3-3 con Sergio Busquets de mediocentro, acompañado por Coutinho y Pedri como internos. En el ataque, Leo Messi inició por el centro, con Griezmann a su derecha y Braithwaite volcado en la izquierda. Su rival salió a jugar con un 4-4-2 más reactivo, con Gonçalo Guedes y el uruguayo Maxi Gómez en la ofensiva.

El elenco catalán tomó rápidamente el control de la pelota pero las primeras aproximaciones fueron de un Valencia que se replegó y aprovechó para lastimar de contraataque. Y fue en el minuto 29 cuando el conjunto dirigido por Javi Gracia logró ponerse en ventaja: Carlos Soler ejecutó un tiro de esquina al primer palo y Mouctar Diakhaby batió a Ter Stegen con un cabezazo en soledad.

Al Barça le costó reaccionar tras el gol encajado y romper el bloque defensivo de los Ches. Pero en el último suspiro de la primera mitad, el árbitro Hernández Hernández entendió que Gayá derribó a Griezmann en el área y, tras revisar la jugada en el monitor del VAR, cobró penal: Lionel Messi tenía la chance de igualar a Pelé.

Y finalmente el astro argentino logró empatar el récord histórico de O Rei pero no a través de la pena máxima. Jaume le tapo el tiró, el balón le quedó a Jordi Alba, quien volvió a habilitar a La Pulga para que convierta de cabeza el gol oficial número 643 con la camiseta blaugrana y se coloque junto a Edson Arantes Do Nascimento como el jugador con mayor cantidad de goles en un mismo club.

Para el arranque del complemento, Koeman mandó a la cancha a Frenkie de Jong en lugar de Busquets y sus dirigidos encontraron el gol de la ventaja en los primeros minutos. En un tiro de esquina, el uruguayo Ronald Araújo aprovechó el desconcierto en una segunda jugada para pegarle de tijera y anotar su primer gol con el Barcelona.

Después de ese tanto empezó a mejorar el Valencia, mientras el Barça lució algo descolocado. Al equipo visitante le faltaba un poco de precisión en los últimos metros para empatar pero la encontró en el minuto 68, en un buena escalada de Gayá por izquierda que acabó con centro para Maxi Gómez y gol del joven artillero charrúa dentro del área chica.

