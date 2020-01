Pese a que tiene constantes aumentos, la gaseosa es lo más vendido en kioscos de barrio

Compartir

Comerciantes de barrio, en diálogo con el Grupo de Medios TVO hablaron sobre la situación por la que atraviesan ya que hay épocas donde las ventas son muy bajas debido a los constantes incrementos que sufre la mercadería y los panificados. En ese marco coincidieron en que la gaseosa, especialmente de la línea Coca Cola, viene sufriendo subas reiteradas y pese a eso, está en la cima de los más vendido en los negocios de barrio.

Asimismo señalaron que las golosinas hoy tienen un costo muy elevado y por ello ya no se utilizan para darse «como vuelto». Por ejemplo el chicle más económico «sin juguito» tiene un valor de 2 pesos y el caramelo de leche ya tiene un costo de $5,50.

Los kiosqueros también expresaron una situación que padecen en cada cobro y es que la gente opta por hacer compras grandes en los supermercados y solo compra en los barrios lo que va a usar en el día como pan, huevos, queso cremoso, situación que también les afecta para subsistir.

En ese marco Oscar, un comerciante de la ciudad contó que «lo único que no subió de precio son los helados, subieron en diciembre y hasta ahora no se volvieron a retocar los precios»

Asimismo explicó que las golosinas tienen incrementos constantes y por eso ya no se usan para dar vuelto, lo que destapa otra situación teniendo en cuenta que hay poca circulación de monedas. «Monedas ya nadie casi tiene, es muy poca la gente que viene con monedas y deja el cambio, el caramelo más barato está $2,50, ya no existe el caramelo de 1 peso para dar como vuelto, es un problema porque no hay monedas, es todo un drama y ahora que eliminan los 5 pesos en billetes va a ser peor, no existen monedas y dicen que las de 5 pesos que van a crear todavía no las van a entregar hasta fines de enero», explicó.

De la misma forma manifestó que «en el transcurso del mes de enero y en diciembre se retocaron los precios de las golosinas, la gente no entiende que no existen caramelos de $1 y se complica para dar vuelto».

También dijo que «hoy por hoy por el calor vendemos muchas gaseosas chiquitas, Coca Cola tiene de 250 cc, 375 y 600 cc entonces compran más esas. El agua mineral también se vende muchísimo».

Respecto a cómo avanzan las ventas indicó que «los primeros días nos asustó porque no había gente pero después más o menos se recompuso la gente de todos los gastos y volvieron a salir a pagar las cuentas y de paso consumir un poquito».

Seguidamente Gabriela, otra comerciante detalló cómo se vende en un kiosco de barrio. «Acá mayormente vendemos la parte de panificados y gaseosas, un poco de todo pero nunca dejaron de comprar gaseosas pese al pequeño aumento que hubo, las gaseosas volvieron a aumentar entre 2 o 3 pesos promedio por cada producto, nos avisaron que podría haber otro aumento pero hasta ahora no saben cuándo».

Respecto a cómo recibe la gente estas subas, indicó que «la gente nunca deja de comprar por suerte, los aumentos en lo que sean gaseosas no produce ningún tipo de cambio en la gente, si aumenta otra cosa es más complicado el tema, la parte de panificados quizás cuestionan un poco más. Hasta el momento no nos dijeron si los panificados tendrán aumento, creeríamos que la semana que viene o a fin de mes van a tener nuevos precios, estamos esperando».

También contó que los vecinos optan por comprar más lo que van a consumir en el día y donde los negocios «los sacan de apuro». «La gente compra mayormente lo que va a consumir en el día, hacen compras pequeñas pero porque es por día, todos los días vienen a comprar pan, gaseosas que es consumo diario. Lo más extremo que llevan de pan son 100 pesos, generalmente compran por 30 o 40 pesos».

«Toda la línea de Coca Cola se vende muchísimo, de eso no nos queda nada», detalló.