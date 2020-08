Pese al brote de coronavirus, hubo cientos de detenidos por fiestas clandestinas el fin de semana

Compartir

Linkedin Print

Fiestas de cumpleaños, partidos clandestinos y reuniones en boliches fueron descubiertos por las fuerzas de seguridad durante el fin de semana en todo el país, lo que derivó en decenas de detenciones y cientos de personas multadas o con contravenciones por no respetar las restricciones ante la pandemia del coronavirus, según informes de las autoridades provinciales.

Un grupo de unos 60 jóvenes que participaron este fin de semana de una fiesta en una cervecería de Villa Elisa fueron demorados junto a los organizadores del evento por violar el aislamiento social preventivo y obligatorio, y podrán ser sancionados con multas de hasta 133.000 pesos, informaron fuentes de la Municipalidad de La Plata.

También en la provincia de Buenos Aires, 13 personas fueron demoradas el sábado a la madrugada, cuando estaban reunidas en una vivienda del barrio Los Aromos de Bahía Blanca, informaron fuentes policiales, que agregaron que “los efectivos fueron recibidos por la propietaria de la finca y comprobaron que había varias personas”.

Desde la Municipalidad de Necochea, por su parte, se informó que había una fiesta en una vivienda en la que el personal policial identificó y aprehendió al propietario, junto a otros nueve jóvenes, al tiempo que los efectivos tuvieron que actuar para contener a dos personas agresivas.

En ese episodio, las autoridades secuestraron un vehículo y dos motos que carecían de papeles para circular.

También este fin de semana, la policía de Córdoba intervino en un cumpleaños de 15, reuniones sociales clandestinas de amigos y bares en más de una veintena de localidades del interior provincial y barrios de la capital.

Además, a un grupo de ciclistas cordobeses se le secuestraron las bicicletas y se labraron multas por violar el aislamiento sanitario en la localidad de Malagueño.

En Santiago del Estero, hubo múltiples detenciones, secuestro de vehículos y clausura de locales, ya que detectaron fiestas ilegales, riña de gallos, partidos de fútbol y “juntadas”.

El domingo, personal policial de Termas de Río Hondo aprehendió a 10 hombres y a un menor que consumían bebidas alcohólicas y participaban de una riña de gallos, mientras que en la ciudad de La Banda más de 60 personas participaron en una fiesta y atacaron con piedras a los efectivos policiales.

En la ciudad Capital, desalojaron un evento ilegal con gran cantidad personas, fueron demorados dos participantes y se secuestraron vehículos; al tiempo que también se suspendió un encuentro de fútbol, con presencia de una numerosa hinchada; y en la localidad de El Bobadal efectivos irrumpieron en una fiesta clandestina y apresaron a 15 personas.

También en Santa Fe hubo varias intervenciones policiales para desactivar fiestas clandestinas, una con al menos 200 participantes en plena peatonal San Martín de la capital, de la que los jóvenes huyeron y al único que se le iniciará una causa será el dueño del local.

También hubo una a las 4 de la madrugada de ayer en la ciudad de Reconquista, donde unos 50 jóvenes fueron aprehendidos en una fiesta y el organizador fue identificado. Otro de los eventos fue en una zona rural de Helvecia, donde la policía desbarató una reunión con 16 personas.

La ministra de Gobierno de Entre Ríos, Rosario Romero, aseguró que se registró un “descontrol” el fin de semana: “Resultó muy difícil controlar porque no damos abasto, hay un nivel de cansancio y desobediencia en la sociedad ponderable”, apuntó.

En Paraná, la costanera y la zona del parque se vio colmada de ciudadanos; mientras que en Concordia un grupo de vecinos organizó un torneo de fútbol, la “Copa Covid-19”, que terminó entre piedras, palos y disparos antitumulto.

En Chubut las escenas fueron parecidas: “La policía fue advertida por los vecinos cuando comenzó una pelea brutal en el exterior de una vivienda, donde se constató que había de una fiesta”, explicó el jefe de la policía, Miguel Gómez, al tiempo que en Puerto Madryn también hubo demorados por “la realización de fiestas no permitidas”, explicó a Télam el jefe de la Unidad Regional de la policía, Javier Evaristo Guzmán.

Seis jóvenes fueron detenidos en la madrugada este sábado por realizar una fiesta en una vivienda de Ingeniero Jacobacci, informó hoy una fuente policial de Río Negro.

En San Juan, 69 personas fueron detenidas y otras 29 en Rawson por jugar “picaditos” de fútbol e infringir la normativa sobre reuniones sociales durante el fin de semana. Además, 21 personas fueron demoradas el domingo por participar de una riña de gallos en Caucete; y 17 personas, por estar en una fiesta de egreso universitario en Pocito.

En Posadas, Misiones, personal policial intervino tras un llamado por ruidos molestos en un local sin habilitación y en San Vicente fue clausurado un bar por incumplimiento del protocolo de bioseguridad.

Por su parte, en la madrugada del domingo, la policía de Corrientes interrumpió una fiesta electrónica en el barrio Laguna Soto, donde había 295 personas, según informó la fiscalía local.

Durante el fin de semana, “hubo intervenciones en dos eventos en Vinalito y en Yuto”, dijo el ministro de Seguridad jujeño, Ekel Meyer. En ambos casos la policía acudió al lugar por denuncias vecinales y en las últimas 48 horas fueron demoradas 39 personas por no cumplir con el aislamiento preventivo.