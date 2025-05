Pese al flojo resultado en provincias, Javier Milei ratificó a su hermana Karina como la estratega electoral

«Ella es el jefe. No más palabras Sr. Juez. Viva la libertad carajo», tuiteó el presidente Javier Milei este domingo a la noche y así despejó cualquier duda sobre quién manda en el armado electoral del oficialismo.

Fue un apoyo contundente a su hermana Karina, quien, aliada con los Menem, viene llevando adelante la estrategia provincial, con la idea de construir el partido libertario en todo el país.

Este plan choca con la visión del tercer integrante del «triángulo de hierro», Santiago Caputo, que asegura que el Gobierno se desgasta con derrotas en estos comicios locales y que debe concentrarse en la pelea nacional de octubre. Allí se juegan las bancas para las cámaras de diputados y senadores, que serán clave para la gobernabilidad y las reformas que pretenda aplicar la Casa Rosada en la segunda mitad de su mandato.

La lectura sobre los resultados electorales difiere según el analista. El aval del Presidente a su hermana se basa en algunos logros en las urnas. Con sello propio, La Libertad Avanza ganó en la capital de Salta y obtuvo un segundo lugar en Jujuy. Y aliados del gobernador radical Leandro Zdero, ganaron en Chaco, aunque desde un lugar secundario. En San Luis hubo propuestas libertarias «blue» o no oficiales a las que le fue mal.

El tuit de Javier Milei, de este domingo a la noche, para confirmar a su hermana Karina como la estratega electoral del espacio.El tuit de Javier Milei, de este domingo a la noche, para confirmar a su hermana Karina como la estratega electoral del espacio.

Con un agregado: cerca del poderoso asesor Caputo, transmitían este domingo a la noche en las redes que parte de la estrategia en Salta capital y Chaco se hizo «sin el armado de los Menem». Esto también podría haber impulsado al Presidente a dejar en claro quién manda en el armado electoral. Varios lo entendieron rápido: Patricia Bullrich y otros funcionarios se apuraron en felicitar a Karina Milei por los resultados.

Como antecedente, Milei había ganado en la primera vuelta presidencial en tres de las cuatro provincias que votaron este domingo: Salta, Jujuy y San Luis. Aunque la comparación no es lineal, ya que allí estaba la figura del actual presidente. Previo a esa candidatura, en los comicios locales que antecedieron a la pelea nacional 2023, La Libertad Avanza consiguió poco y nada en el interior. Respecto a esto último, hay una mejora, pero todavía sin un triunfo propio.

La caída en Santa Fe y el desafío porteño

El mes pasado, en la apertura del año electoral, los libertarios tuvieron una pobre performance en Santa Fe, que abrió el calendario con las constituyentes. LLA oficial sacó menos de lo esperado y reavivó la interna. Los Menem hablaban de 25 puntos y sacaron 14.

Enseguida, la interna se fogoné con denuncias, replicadas en las redes por los influencers que responden a Caputo, de que se estaba usando plata del PAMI para financiar los armados locales. Los destinatarios de las acusaciones eran justamente los Menem.

Hacia adelante viene una de las elecciones locales más importantes para el Gobierno. Karina Milei decidió no acordar con el macrismo en la Ciudad y se juega a un todo o nada este domingo para vencer a los Macri en el distrito que los vio nacer y crecer.

Con un agregado: antes del cierre de listas, la secretaria echó del partido a Ramiro Marra, amigo de su hermano, fundador de LLA y el dirigente libertario más instalado en CABA. El youtuber financiero va por afuera, con sello de la Ucedé, y puede ocasionarle un daño al Gobierno nacional.

Las últimas encuestas que adelantó Clarín ubican al candidato libertario oficial (Manuel Adorni) por encima de la postulante del PRO (Silvia Lospennato). En promedio, 21,5% contra 17%. Ambos, debajo del radical K Leandro Santoro, que lidera con 24,4%. Marra tiene 6,5% y Larreta, el macrista «blue», 9%.

Estos estudios no llegaron a evaluar el impacto de la caída de Ficha Limpia, el proyecto que impulsaba Lospennato para que no puedan ser candidatos los condenados por corrupción como Cristina Kirchner. Eslogan anti K a full.

Cuando parecía que la iniciativa finalmente sería ley en el Senado, sorpresivamente dos legisladores misioneros que suelen votar con el Gobierno se manifestaron en contra y el proyecto quedó rechazado.

El jefe político de ambos, el exgobernador Carlos Rovira, blanqueó que su decisión se debió a un pedido que le hizo llegar Milei. El Presidente lo niega y busca despegarse como sea: este lunes habló de un «pacto entre Cristina y Macri». Raro. Se supone todo lo contrario: que el PRO necesitaba que salga Ficha Limpia para que crezca Lospennato.