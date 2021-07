Pese al frío, formoseños se dieron cita en bares y restaurantes para celebrar el Día del Amigo

Compartir

Pese a las bajas temperaturas registradas, la jornada de ayer comenzó con los bares y restaurantes repletos de personas que se juntaron para celebrar el Día del Amigo, quienes disfrutaron al aire libre.

En contacto con el Grupo de Medios TVO, el encargado de una tradicional cafetería, sostuvo que pese al frío el movimiento no cesó ya que desde horas tempranas la circulación de personas fue notoria.

“Nosotros tenemos muchas expectativas, armamos algunas promos por el Día del Amigo, así que esperamos que vengan para pasar un buen momento”, aseveró.

Reconoció además que la fecha si bien no será como años anteriores “es un día fuerte para las ventas. Nosotros pusimos a consideración de la gente promos para que concurran a festejar este día tan especial”.

Por otro lado, comentó que “por protocolo, hasta cuatro personas se pueden sentar en una mesa”.

Por su lado, Matías Orozco, presidente de la Federación de Empresarios Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina (FEHGRA), sostuvo que en el sector hay muchas expectativas y que “pese al nublado y fresco tuvimos muchas reservas, tengo conocimiento de que en un local se acabaron las reservas en cuestión de minutos”.

“Es una fecha fuerte para el sector gastronómico, durante el Día del Amigo se trabaja muy bien, lo esperamos con muchas ganas y esperamos que todo salga bien. Desde el día del Padre que nos habilitaron para trabajar lo estamos haciendo muy bien, los días que abrimos tenemos mucha gente y vemos que de a poco todos los gastronómicos vamos tratando de armar desayunos, almuerzos y meriendas para explotar el horario que tenemos”, continuó diciendo.

Asimismo, acotó que “nosotros venimos haciendo cultura del desayuno desde hace mucho tiempo, Café Martínez también trabaja desde hace mucho con los desayunos, pero la verdad es que no es tan habitual un día entre semana que haya tanta concurrencia”.

Finalmente, Orozco se mostró esperanzado con que este fin de semana se amplíe el horario gastronómico. “Desde el Dia del Padre estamos trabajando al 100% y la verdad es que necesitamos una extensión horaria para descomprimir un poco y trabajar más cómodos”, culminó diciendo el mismo.

