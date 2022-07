Pese al frío, varias personas esperaron horas en la fila del banco para cobrar

Compartir

Con un cronograma de pagos en el que se abonan varios beneficios, nuevamente varias personas debieron esperar varias horas en la fila para ingresar al banco y cobrar en uno de los días más fríos del año. «Ya venimos preparados para esperar todo el día», expresó una mujer al Grupo de Medios TVO.

Durante la mañana de ayer, la fila se extendió por más de cuadra y media en la sucursal anexo del Banco Nación. “Estoy desde las 7 de la mañana, venimos de Clorinda porque si o si hay que estar presencial para poder retirar la tarjeta y así poder cobrar. Recién nos dieron los números así que hay que esperar de vuelta hasta que nos atiendan”, manifestó la mujer.

La espera para poder cobrar algunos de los beneficios estatales, como el PROGRESAR, se extendieron varias horas lo que generó cierto malestar entre las personas que aguardaban sobre la vereda de la calle Fontana.

“A las 6:30 ya estábamos acá. Primero fuimos a otro banco y de ahí nos mandaron para acá porque lo que tenemos que cobrar es un incentivo para que mi hijo pueda seguir estudiando ya que yo no tengo trabajo seguro, así que doble fila. Ya nos vinimos preparados con el mate por el frío”, señaló al respecto otra mujer.

La metodología de atención fue con la distribución de números, algo empleado generalmente para evitar que personas se saltean lugares en la fila y para saber cuanta gente aguarda para ser atendidas, sin embargo, la espera fue mucha.

En ese sentido otra persona contó que «dieron un numerito, pero no pasa nada». “Desde las 7:30 estoy acá y todavía estamos esperando, estoy para cambiar de tarjeta, sin eso no puedo cobrar lamentablemente”, finalizó.

