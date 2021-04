Pésima organización

Compartir

Linkedin Print

Es vergonzosa la mala organización del sistema de salud en Formosa. Desde el domingo estoy aislado en mi domicilio con mi familia y mi esposa que es de riesgo porque un hisopado que me hice dio positivo. Me tenían que hacer un segundo para confirmar pero nunca más vinieron y me están perjudicando incluso en el trabajo por seguir las reglas que ellos ponen. Llamo a todos lados y nadie se hace cargo. ¿Qué se hace en estos casos? No podemos estar 10 días sin hacer nada mientras esperamos un resultado. Es indignante.

Compartir

Linkedin Print