Veo que la Municipalidad no se cansa de trabajar y de limpiar las alcantarillas antes de cada lluvia, pero la gente sigue sin colaborar y tira basura cada vez que puede, ni siquiera son capaces de juntar la tierra de su vereda o las hojas de sus árboles. Piden todo de arriba y cuando las calles quedan inundadas no dejan de quejarse. Si no colaboran todo va a seguir igual, no es magia esto.

