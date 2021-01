Compartir

En el barrio Villa del Carmen los vecinos no podemos utilizar los aires acondicionados, porque no arrancan ya que la energía no es suficiente. Desde Refsa siempre culpan a los de afuera, pero creo que están errados, deben hacerse cargo y decir que lo que nos pasa es por falta de inversión en el sistema energético; estamos a menos de 20 minutos de la ciudad y padecemos serios inconvenientes, no me quiero imaginar lo que pasan en localidades que están más alejadas.

