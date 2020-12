Pete Docter, el director de Soul, descubre los secretos de la nueva película de Pixar

Compartir

Soul, la nueva película de Pixar, estudio reconocido por Toy Story, Intensamente, Coco, Cars y Monsters Inc, entre muchas otras, se estrenará el próximo 25 de diciembre y estará disponible para todos los suscriptores de Disney+ sin costo adicional y como estreno único y exclusivo de la plataforma. “Creo que nuestra película se ve única, diferente a cualquier otra película de Pixar y ambos mundos creados se ven únicos”, confesó Kemp Powers, uno de los directores del film a Teleshow.

Como sus antecesoras, Soul es una película animada pero con un mensaje y un desarrollo completamente disfrutable e interesante tanto para chicos como para los no tan pequeños. La historia gira en torno a Joe Garner (Jamie Foxx), un profesor de música de secundaria cuyo sueño principal siempre fue tener una oportunidad en un legendario club de jazz de Nueva York debido a su amor por el género y ligado a una pasión que compartía con su padre. Al sufrir un accidente y caer en una alcantarilla, el alma de Joe se separa de su cuerpo y va camino al final de su vida. Rechazando su destino, el alma de Joe intenta por todos los medios volver a la vida pero termina en El Gran Antes, un lugar místico donde las ánimas se entrenan antes de llegar a la tierra para habitar la carne de los recién nacidos. Allí conoce a 22, un alma que no acepta su destino y prefiere quedarse como una alma sin la aparente necesidad de vivir.

Las calles de la ciudad estadounidense, donde sucede la mayoría del film, son el escenario principal y uno de los aspectos que más vida le da al film, y no gracias a los edificios característicos, sino “por la misma gente que la habita”, señaló Powers respecto a la construcción visual y la creación de vida dentro de la película. “Si ves a los personajes secundarios en una película como Soul verás un amplio espectro de personajes. De hecho, creo que tuvimos la mayor cantidad de personajes secundarios de lo que suele haber en una película de Pixar y encima los mostramos mucho”, agregó el también guionista del film.

La idea de Soul, según el propio Pete Docter, el otro director de la película, es entender de qué se trata la vida, por qué hay días felices y otros que no lo son tanto. En ese sentido, también explica que la elección del jazz fue evidente cuando entendieron que ese estilo musical era la metáfora perfecta de lo que querían decir en la película. “La decisión de que el protagonista fuera afroamericano se tornó obvia teniendo en cuenta que el jazz es uno de los mayores aportes de la comunidad negra a la cultura norteamericana y mundial”, confirmó Docter, quien también reconoció que disfrutó visitar la Argentina cuando vino a promocionar Intensa-Mente (2015) como director del film.

En la versión original, en inglés, el film animado cuenta con algunas voces reconocibles para los más grandes. Quien interpreta a Joe, el músico y protagonista de la película, es Jamie Foxx (el actor que dio vida a Ray Charles en Ray, entre muchos otros trabajos), mientras que la voz para 22, el alma al que el jazzero debe ayudar, es Tina Fey (la comediante conocida, principalmente, por su trabajo en Satuday Night Live).

Para aportarle credibilidad y mayor veracidad a todo lo relativo al género musical elegido, la producción recibió aportes de importantes músicos de jazz y de la cultura afroamericana como el reconocido pianista Herbie Hancock y Questlove –baterista de The Roots, quien también tiene un papel en la película-. Además, se decidió que Kemp Powers, guionista del film, también participara como director convirtiéndose, de esta forma, en el primer director negro de un film de Pixar.

Uno de los aspectos que más resalta en Soul es lo visualmente terrenal de la película. Las texturas, los escenarios, los movimientos de los personajes parecen actuados y no animados. El trabajo del departamento de arte de Pixar buscó innovar y vaya si consiguió hacerlo en la nueva producción de un estudio acostumbrado a los grandes desafíos. “En muchos casos rompimos las reglas”, confesó Powers a la hora de hablar del proceso creativo.

Pete Docter, es el máximo responsable de algunas producciones que han maravillado a todos los espectadores y en este caso no es diferente. Su trabajo es bastante conocido para quienes gustan de las películas animadas de Pixar: Monsters Inc. (2001), Up! (2009) e Intensa-Mente (2015). Films, ya clásicos a esta altura, que combinan cuotas de ingenuidad con momentos serios y profundos, la mejor tradición de uno los estudios de animación por excelencia.

Docter, además, desde el 2018 fue designado como Director Creativo de Pixar, justo en un momento en el que la compañía empezaba a dejar de dedicarse exclusivamente a las películas y comenzaba a expandirse hacia otros contenidos, con Disney+ como plataforma en la que asentarse y desarrollarse aún más. De todos modos, el director siempre aprovecha para aclarar que sigue disfrutando de hacer producciones que lleven a las familias al cine y que Pixar seguirá en ese camino, aún viendo el éxito que reporta el servicio de suscripción de The Walt Disney Company.

Esta película, además, significa una apuesta importante de Disney y un cambio en su sistema de distribución ya que alimenta directamente su propia plataforma sin pasar por los cines. En un año lleno de incertidumbres producto de la pandemia que azotó al planeta entero, Disney decidió modificar sus estrategia de estrenos aunque dice que momentáneo hasta que todo vuelva a la semi normalidad. La pregunta de si los grandes estudios pueden sobrevivir solo con estrenos virtuales es una incógnita que solo se irá revelando con el correr de los días y semanas. Mulan fue la prueba piloto de la compañía de Mickey Mouse para determinar cuál es el alcance de esta clase de lanzamientos. Soul, por su parte, puede llegar a demostrarle a Disney cuán necesarios, o no, serán los cines para la continuidad de la industria cinematográfica.

La decisión de que la más reciente producción de Pixar llegara directamente a la plataforma de streaming la anunció la misma compañía en octubre pasado. La noticia llegó después de una serie de suspensiones del estreno proyectado en cines: primero iba a hacerse en junio, luego se pasó a noviembre para finalmente definir la fecha en la Navidad del 2020. Los más de 86 millones de usuarios de la plataforma en todo el mundo podrán disfrutar de la película sin pagar un costo extra a la suscripción

La emotividad, claro, no falta en esta nueva producción que regalará Disney para Navidad. La mezcla de inocencia y madurez en las historias que entrega Pixar es un clásico, al igual que las lágrimas para el público que disfruta de relatos preparados tanto para chicos como para grandes.

