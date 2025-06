Pete Townshend rompió el silencio sobre el despido de Zak Starkey de The Who

El despido de Zak Starkey de la icónica banda británica The Who sigue causando controversia.

Luego de que el reconocido baterista fuera expulsado de la agrupación de rock en abril de 2025 y volviera a ser contratado pocos días después, para finalmente ser despedido por segunda ocasión en mayo, los fans de The Who siguieron preguntándose los motivos de esa vacilación en torno a la separación de Starkey.

Recientemente, el icónico guitarrista de la banda, Pete Townshend, dio a conocer de manera pública su propia opinión con respecto a los hechos en una entrevista brindada al medio The i Paper.

“Extrañaré muchísimo a Zak [Starkey]. Pero cuál es la historia, no lo sé. Realmente no lo sé”, declaró en relación con los motivos claros de por qué se despidió al baterista.

“Ha sido un desastre. Creo que [Roger Daltrey, integrante de The Who] simplemente se perdió. A Roger le está resultando difícil. Tengo que tener cuidado con lo que digo sobre Roger porque se enoja si menciono algo de él“, continuó diciendo en alusión al momento en que Daltrey decidió despedir a Starkey.

“Lo próximo que hará será despedirme. Pero eso no quiere decir que haya despedido a Zak. Es una decisión que Roger y yo intentamos tomar juntos, pero se nos fue de las manos”, agregó.

Después, se le preguntó a Townshend si la decisión de dejar ir a Starkey de la banda fue complicado, a lo que el músico respondió:

“Yo no lo invité, ¿cierto? [A Starkey]. Roger lo invitó. Y en aquel momento no sé muy bien por qué eligió a Zak [para formar parte de la banda]. Pero Zack es otro Keith Moon. Viene con bonificaciones reales y dificultades reales», comentó, comparando a su vez el desempeño en la batería de Starkey con el de su antecesor.

¿Starkey fue despedido

por un concierto en Londres?

Las disputas entre el vocalista Roger Daltrey y el ahora ex miembro de The Who al parecer se dieron durante un concierto en el Royal Albert Hall que se llevó a cabo en marzo de este 2025.

Incluso, durante la presentación el propio Daltrey decidió parar la música para reclamar ante el público el supuesto desempeño negativo del baterista sobre el escenario.

Al respecto de esa situación, Pete Townshend dio su opinión sobre la imagen de la banda.

“No pude ver nada malo. Lo que se ve es una banda que no ha tocado junta durante mucho tiempo. Pero creo que probablemente tuvo que ver con el sonido y por eso he perdido a mi técnico de sonido”, comentó.

De hecho, en junio de 2025 el propio Starkey compartió su versión de los hechos, afirmando que Daltrey supuestamente se sintió frustrado durante el concierto porque la batería no iba a los ritmos adecuados de las canciones.

“He visto el concierto y no encuentro ninguna caída del ritmo”, detalló el hijo de Ringo Starr durante una charla con The Teleghaph.

Aunque Townshend y Starkey se han pronunciado públicamente al respecto, Roger Daltrey no ha dado explicaciones sobre los motivos por los cuales se enojó con el ex integrante de The Who.

Zak Starkey se unió a la legendaria banda de rock en 1996, pero tras sus despido definitivo en mayo de 2025 ha sido sustituido por el baterista Scott Devours, quien acompañará a los miembros originales en su gira de despedida.