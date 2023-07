Peter Lanzani dirigirá y protagonizará una película sobre una leyenda del rock argentino

Lo informó el prestigioso sitio Variety y compartirá el rol con Martín Fisner, de El marginal. Será la ópera prima del actor de Argentina, 1985

Peter Lanzani, el protagonista de películas como El Ángel y Argentina,1985, se asoma a uno de los desafíos más importantes de su carrera artística: dirigirá y protagonizará la vida del cantante Luca Prodan, el líder del grupo Sumo. El portal Variety anunció la noticia de este nuevo filme que contará con Armando Bo y Luis Ortega como productores ejecutivos.

La biopic mostrará la historia de Prodan, el artista que nació en Roma en 1953 y a los nueve años lo mandaron al prestigioso colegio escocés Gordonstoun, al que también asistió el actual rey Carlos III de Inglaterra. En su adolescencia, odiaba el colegio y se fugó a los diecisiete. Allí conoció a su amigo de toda la vida, el argentino de ascendencia escocesa Timmy McKern.

Asentado en Londres, Luca trabajó en la cadena de disquerías Virgin y conoció a las principales bandas del rock “new wave” inglés de finales de los setenta. Formó su primera banda de rock: The new clear heads. En Londres, conoció la heroína y se hizo adicto. Pero en 1979 tocó fondo cuando su hermana Claudia se suicidó inhalando monóxido de carbono, en un auto junto a su novio. Luca la había iniciado en el consumo se sintió culpable y tuvo una sobredosis. Quedó en coma por varios días y cuando se recuperó, buscó una salida: se mudó a la Argentina, conmovido por unas fotos que le había enviado su amigo Timmy.

Llegó a Córdoba en 1980 y formó la banda de rock Sumo, integrada por Ricardo Mollo en guitarra, Diego Arnedo en bajo, Alberto Troglio en batería y Roberto Pettinato en saxofón. Grabaron en total cuatro discos: Corpiños en la madrugada (1983), Divididos por la felicidad (1985), Llegando los monos (1986) y After Chabón (1987). En menos de seis años el grupo revolucionó el rock argentino con estilos nuevos para la escena del under porteño como el ska, y el reggae y letras en inglés, cuando todo era en castellano. En 1987, Luca falleció a los 34 años como consecuencia de una sobredosis de alcohol y drogas.

De esta manera, Lanzani se pondrá al hombre este filme ya que interpretará al cantante y también se encargará de la dirección del filme con el cineasta Martín Fisner (El Marginal). Ambos se encargarán de escribir los guiones junto a los escritores Rodolfo Palacios y Sergio Olguín (El Ángel).

De esta manera, Juan Pedro Lanzani -tal es su nombre completo- considerado a sus 32 años como uno de los actores más destacados de su generación, prepara un gran salto para su carrera. Allá lejos en el tiempo quedaron sus primeros pasos en campañas publicitarias para locales de indumentaria infantil y el desembarco en la televisión de la mano de Cris Morena, considerada como su mentora

La experiencia y el crecimiento, tanto en televisión como en teatro de texto, hizo que derribara los prejuicios de galán, un estereotipo que él nunca buscó. Por caso, no aceptó más propuestas que lo ubicaran en ese rol y se animó a jugar con distintos tipos de apariencias, una característica física que él mismo suele aplicar para cada uno de los personajes que interpreta.

Así fueron llegando más premios y reconocimientos. Gracias a su impecable actuación en El Clan (2015), de Pablo Trapero, recibió un Cóndor de Plata y el Premio Sur como actor revelación. Lo mismo sucedió con Un Gallo para Esculapio (2017 y 2018), de Bruno Stagnaro: obtuvo un Premio Tato como mejor actor protagónico en unitario. En 2018 también integró el elenco de El Ángel, de Luis Ortega, película que cuenta la vida de Robledo Puch y con la que el actor recorrió festivales de todo el mundo.

En 2021, Peter -que también recibió un Premio Konex como mejor actor de televisión por sus trabajos en el período 2010/2020- se llevó todos los aplausos con su interpretación de un joven evangelista en la mencionada serie El Reino. También sorprendió con la encarnación de Jorge Cyterszpiler en Sueño Bendito, ficción en la que interpretó al primer representante de Diego Maradona. Se terminó de consagrar como el fiscal Luis Moreno Ocampo en Argentina, 1985, que lo dejó a las puertas del Oscar. Y ahora, se prepara para el estreno a ambos lados de la luz, la cámara y la acción.

