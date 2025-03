Peter Lanzani fue detenido en Ushuaia por realizar grafittis en la vía pública

Un insólito suceso se registró en pleno centro de Ushuaia, cuando el reconocido actor Juan Pedro Peter Lanzani, junto a otras dos personas, fue sorprendido en momentos en que cometían un acto de vandalismo en una de las fachadas más conocidas de la ciudad. El hecho ocurrió en la madrugada de este viernes, mientras el intérprete se encontraba en la capital fueguina de manera casual, participando en el rodaje de una película.

Según informaron fuentes policiales, tres individuos fueron observados por un móvil en prevención mientras realizaban pintadas (graffitis) en la fachada de un edificio en la calle Piedrabuena 49. Este sitio, ahora en desuso, fue el escenario del acto de vandalismo. La policía, al observar la actividad sospechosa, detuvo a los tres hombres y los identificó en el acto.

Los aprehendidos fueron Gastón Zieher, de 26 años, Valentin Bovati, de 27, y el nombrado Lanzani. Los tres, que aparentemente forman parte de la misma producción cinematográfica, fueron inmediatamente trasladados a la comisaría local tras ser interceptados en el lugar.

El cabo Diego Payba, quien se encontraba apostado en la consigna del lugar, fue el primero en percatarse de la acción ilegal que se estaba llevando a cabo. Según la información difundida por el medio local La 97 Radio Fueguina, fue el uniformado el hombre que observó a los sujetos realizando los graffitis sobre la fachada del antiguo edificio del corralón Imcofue. A raíz de ello que se procedió a la detención de los implicados.

El caso fue rápidamente derivado a la Fiscalía de Turno, que se encuentra bajo la supervisión del Dr. Díaz Ramos. Según la Ley Provincial 792, la situación fue clasificada como un delito de “daños” en flagrancia. Aunque la investigación avanza, los tres involucrados recuperaron su libertad tras el inicio del proceso judicial, dado que no se encontraron razones suficientes para mantenerlos detenidos, aunque permanecen bajo investigación.

Hasta el momento, el hecho se encuentra en manos de la Justicia, que evaluará si existen circunstancias agravantes que puedan modificar la calificación del delito.

Este incidente generó sorpresa y desconcierto en la comunidad de Ushuaia, al punto de abrir un abanico de interrogantes sobre el comportamiento del reconocido actor de Casi Ángeles y sus acompañantes en la ciudad. No es la primera vez que el intérprete se encuentra en la capital fueguina, pues en el pasado reciente, Lanzani fue protagonista de la producción cinematográfica Guanaco, una obra que se basa en hechos reales y que, al igual que en este nuevo suceso, lo vincula con la región.

La ficción dirigida por Mercedes Jerkovic y Martín Fisner, se estrenó hace unos años y tuvo al propio Lanzani como protagonista principal. En aquella ocasión, los realizadores explicaron que la geografía y la cultura de Tierra del Fuego fueron una fuente de inspiración clave para la adaptación del relato a un cortometraje de carácter cinematográfico. Según comentaron los cineastas, el propósito de la producción era capturar la inmensidad del paisaje austral, el cual desempeñó un papel fundamental en la narración, lo que refleja no solo la historia que inspiró el proyecto, sino también la vastedad y la atmósfera únicas del sur de la Argentina.

Este vínculo previo de Lanzani con Ushuaia hace aún más intrigante su reciente aparición en el centro de la ciudad, envuelto en un episodio que, según las autoridades, se encuentra bajo investigación. La relación entre su presencia en la región y el incidente ocurrido abre un nuevo capítulo en la historia del actor, cuya conexión con el sur del país dio mucho de qué hablar en la industria cinematográfica.