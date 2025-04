Peter Lanzani habló del robo que sufrió en Neuquén y dio detalles del momento que vivió

A semanas de ser detenido por la policía en Ushuaia, Peter Lanzani volvió a sufrir una desagradable situación luego de ser víctima de robo durante su viaje por la Patagonia. A partir de entonces, el artista denunció el suceso en sus redes y, este jueves, dio más detalles del hurto. Además, realizó un pedido hacia todos sus seguidores con las esperanza de recuperar sus pertenencias.

Visiblemente angustiado por la situación, Lanzani decidió contar lo sucedido y dar detalle del robo que sufrió junto a sus compañeros. “Me rompieron el vidrio, sacaron la mochila que tenía mi computadora, discos rígidos, mochilas con ropa, con otros discos y bártulos, cargadores de equipos de fierros que por suerte no los teníamos adentro porque estábamos laburando, básicamente”, comenzó diciendo el ex Casi Ángeles en diálogo con el medio local LM Neuquén.

Acto seguido, el artista contó cómo era el proyecto en el que se encontraba trabajando: “Nosotros estábamos haciendo una pintura con un artista de la zona. Fue como alrededor de las 11:30, 12 del mediodía, día feriado, ya estábamos ahí pintando. Dejamos el auto, había gente caminando bicicletas y hasta policías, y nos robaron todo el material que estábamos trabajando en una película desde hace un mes”.

Más allá del enojo de la situación, Peter buscó apelar a los vecinos del área y comentó: “Queremos recuperar por lo menos el material para poder seguir con nuestra película. Sabemos que estas cosas suceden, pero no sé si alguien, algún alma caritativa, pueda acercar el material hacia algún lado”.

Por último, el artista expresó su deseo de recuperar el material y adelantó: “Nosotros no vamos a presentar cargos ni nada, solamente queremos recuperar lo nuestro y seguir adelante con nuestro viaje. Una película así, muy independiente nuestra. Una especie de documental ficción que estamos tratando de entender lo que es. No sabemos muy bien qué es ni hacia dónde va, pero bueno, tenemos un material muy preciado para nosotros que funciona impresionante. Y estábamos en los últimos, dos días de viaje para volver y sentarnos a empezar a editar y los chicos a seguir con sus pinturas. Y ahora estamos acá varados”.

El pedido de ayuda

de Peter Lanzani

Inmediatamente después de percatarse del robo, Lanzani recurrió a sus redes para expresar lo sucedido. “Hola amigos de Neuquén. Me robaron una mochila con mis discos rígidos con mucho material audiovisual. Si tienen alguna data o me pueden ayudar sería de gran utilidad. Gracias”, publicó el actor en una story con letras blancas y fondo negro.

Leila Ceballos, pareja de Lanzani, replicó el mensaje en su propio perfil: “Amigos de Neuquén, nos robaron una mochila con todo el material audiovisual del viaje, los discos duros. Si alguien tiene alguna información o nos puede ayudar a recuperarla sería de mucha ayuda”. La joven de 25 años, también afectada por el robo, utilizó el mismo canal para sumar esfuerzos en la búsqueda de las pertenencias.

Como si fuera poco, esta situación se suma a la detención que había sufrido Peter semanas atrás en Ushuaia. Todo sucedió cuando el artista fue sorprendido mientras realizaba graffitis en la vía pública. El hecho ocurrió en la fachada del edificio del antiguo corralón Imcofue, ubicado en la calle Piedrabuena 49.

Según fuentes policiales, el actor no se encontraba solo en el momento del incidente. Junto a él estaban Gastón Zieher, de 26 años, y Valentín Bovati, de 27. Los tres fueron identificados como participantes del acto. La intervención se produjo cuando un patrullero detectó “movimientos inusuales en la zona”, lo que motivó la intervención del cabo Diego Payba, quien se encargó de notificar a sus superiores tras constatar lo que estaba ocurriendo.

Pocos minutos después, el operativo culminó con la detención de los tres implicados. Fueron trasladados a la comisaría local, donde se les realizó la identificación formal. La noticia del arresto generó un fuerte impacto por el perfil público de Lanzani y por el lugar en el que ocurrió el incidente, considerado un espacio emblemático de la ciudad patagónica.