Peter Lanzani, Joaquín Furriel y Rodrigo de la Serna a puro baile: «Cultura argentina»

La española Úrsula Corberó, de visita en Buenos Aires, registró el momento en el que los actores hacían un asado mientras bailaban animadamente

Lo que para los argentinos es absolutamente normal, para los extranjeros suele ser llamativo. Por eso, de visita en Buenos Aires, la española Úrsula Corberó decidió registrar con su teléfono celular una situación que le pareció de lo más divertida. Y la compartió en sus historias de Instagram, donde la siguen más de 22 millores de usuarios. ¿Qué se podía ver en el video? Tres hombres bailando al ritmo de mientras preparaban un asado.

“Cultura argentina”, escribió la novia del Chino Darín sobre la grabación. Y, sin poder contener la risa, mostró como Peter Lanzani, Joaquín Furriel y Rodrigo de la Serna bailaban al ritmo de Los Ramones, frente a una parrilla donde estaban cocinando la carne, con botellas de vino y gaseosas sobre la mesa en la que el resto esperaba el momento de almorzar.

Aunque no dio mayores detalles de los proyectos laborales que tiene en mente, se supone que el viaje de la mítica Tokio de La casa de papel no tuvo como fin solamente visitar a la familia de su novio y a sus amigos, sino que también estaría trabajando en una nueva película. Sin embargo, el hijo de Ricardo Darín acaba de estrenar la segunda temporada de El Reino en Netflix, donde también trabajan Lanzani y Furriel. Y Úrsula, por su parte, compartió varias grabaciones con De la Serna en la serie española. Así que todos decidieron disfrutar de un divertido encuentro.

Corberó adoptó a la tierra de su novio como su segundo hogar tras seis años de relación. Y ninguno de los dos duda en dar muestras de su amor tanto en las entrevistas que dan como en sus redes sociales. A fines del año pasado, la española compartió una producción fotográfica en ropa interior por la que recibió una catarata de elogios, incluido el del Chino. La sesión estuvo a cargo de una amiga de Corberó, Martina Matencio, quien retrató a la joven en todas sus facetas lo que despertó casi un millón de likes y tres mil comentarios. “¡Pero bueno!”, escribió el actor, sumando emojis de fueguitos y corazones, lo que fue festejado por el resto de los internautas.

En sus historias de Instagram, la actriz también celebró el éxito de la película Argentina, 1985 e invitó a todos a ver el film en el que trabaja su novio y que protagoniza su suegro -encarna a Julio Strassera, el fiscal que llevó adelante el juicio a las Juntas Militares-, demostrando así la buena onda que existe en toda la familia. “Nos resulta particularmente bello y hasta poético que una película que habla de la democracia resulte ganadora en una votación popular. Es algo hermoso, una linda señal y me llena de orgullo, en un momento donde pareciera que está creciendo, tal vez, demasiado algunos discursos que no respetan tanto los valores democráticos”, había dicho el Chino al recibir el premio del festival de San Sebastián.

Meses antes, Darín le había hecho una declaración de amor a su novia que se hizo viral. “¿Qué es lo que más te gusta de aquí?”, comenzó preguntándole un periodista español en la alfombra roja de los Premios Platino. A lo que él respondió de forma contundente: “¿De España? Mi mujer”. “No me pudo acompañar, pero bueno, no pasa nada, hay muchos compañeros y ya tendré tiempo de verla, disfrutarla, y de tener intimidad”, agregó. Acto seguido, el mismo reportero le preguntó cómo la definiría. “Sin dudas es la mejor de todas. Pero no la definiría, me parece que si la defino, la limito”, contestó, enamorado. “Le está yendo increíble y se lo merece porque se ha hecho unos currazos espectaculares, estoy muy orgulloso de ella”, sumó.

