Petrobras vuelve a la Argentina: firma un acuerdo con YPF apuntando a Vaca Muerta

El gigante brasileño Petrobras firmó un Memorandum de Entendimiento con YPF para analizar los aspectos técnicos y preliminares para el desarrollo conjunto en el segmento de exploración y producción, con particular foco en el no convencional de Vaca Muerta.

De acuerdo a la compañía del vecino país, los firmantes del documento fueron el gerente ejecutivo de Exploración de Petrobras, Jonilton Pessoa, y la vicepresidenta de Exploración de YPF, María Fernanda Raggio.

Petrobras comunicó que el MOU permitirá “analizar el desarrollo conjunto de negocios en el segmento de exploración y producción”, en un “acuerdo no vinculante válido por tres años, prorrogable por otros tres”.

Este documento también estipula la cooperación tecnológica entre las empresas del segmento de explotación y producción, de acuerdo a lo manifestado por ambas compañías.

“Siempre estamos dispuestos a colaborar con empresas cuyas habilidades puedan complementar las nuestras y ayudarnos a diversificar nuestro portafolio, como YPF, referente latinoamericano en la exploración de reservas de petróleo y gas no convencionales”, afirmó Jonilton.

El memorandum se da en momentos en que la Argentina y Brasil, a nivel gubernamental y empresario, analizan la posibilidad de llegar desde Vaca Muerta al sur del vecino país para abastecer la demanda industrial de gas natural, mediante distintas alternativas de transporte.

El desarrollo masivo de Vaca Muerta requiere la monetización del recurso gasífero y el abastecimiento de los socios regionales es la vía más inmediata y previa a la producción de gas natural licuado (GNL), que permitirá alcanzar mercados más lejanos en distintos continentes.

En el caso del principal socio del Mercosur, la vía de vinculación más inmediata y de menor costo de desarrollo es la utilización de la red de gasoductos existentes que atraviesa Bolivia hasta la región sur de Brasil donde se encuentran los principales polos industriales de aquel país.

Pero tampoco se descartan las alternativas a través del Gasoducto del Mercosur que vincula a la Argentina con Paysandú, en Brasil, o el Gasoducto Cruz de Sur que llega hasta Montevideo. Cualquiera de las dos opciones requerirá extender los ductos cientos de kilómetros.

Pero, más allá del desafío de infraestructura, la presencia de Petrobras en el país convalida que, en lugar de simplemente importar el combustible, ve con buenos ojos participar en la producción.

A comienzos de siglo, Petrobras llegó al país con la compra de Pecom en más de u$s 1200 millones, pero aquella inversión no terminó de asentarse y en 2010 inició un proceso de desinversión local y regional, lo que derivó en la venta de sus activos a las empresas de Cristóbal López, y Marcelo Mindlin.

De todo ese proceso, y a pesar de varios anuncios de diálogo con empresas locales, quedó a nombre de la empresa brasileña una participación del 34% en el yacimiento de gas no convencional de Río Neuquén, un área que posee en conjunto con YPF y Pampa Energía.

En los últimos 15 años, Petrobras cambió la ecuación de la balanza energética de Brasil con el desarrollo de las riquezas del presal, una formación que se encuentra en el litoral atlántico de unos 800 kilómetros de largo y de hasta 7.000 metros de profundidad, considerado una de las mayores reservas de petróleo de mundo.

Pero la petrolera brasileña también acaba de anunciar el inicio de las operaciones de explotación del campo de gas natural Raia, en 2028, con la participación de las empresas Equinor, Repsol y Sinopec, con un potencial de satisfacer hasta el 15% de la demanda nacional de gas natural de Brasil.

Semanas atrás, Petrobras manifestó -ante la consulta de la agencia Bloomberg- que está buscando generar valor y restaurar las reservas de petróleo y gas natural a través de oportunidades en Brasil y en el extranjero, que describió en su plan estratégico de cinco años.

Los activos en los que Petrobras busca adquirir una participación incluyen los de Tecpetrol, una unidad del Grupo Techint, del empresario Paolo Rocca, dijeron las fuentes citadas por entonces, en referencia al mayor productor de gas no convencional, a partir del desarrollo del área Fortín de Piedra, un área considerada hoy emblemática.