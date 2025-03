Pettovello avanza con nuevos despidos y Grabois denuncia otra vez por problemas con alimentos

El sábado en el Congreso, antes de que el escándalo entre Santiago Caputo y Facundo Manes se llevara la atención política y mediática, Javier Milei le dedicó apenas un párrafo a la gestión de Sandra Pettovello, a la que solo mencionó con el resto del elenco ministerial, a diferencia de los elogios individualizados que recibieron Luis Caputo, Federico Sturzenegger y Patricia Bullrich.

“En materia de Capital Humano, eliminamos el curro de los gerentes de la pobreza, quitándole el poder de extorsión a un grupo de piqueteros sinvergüenzas que obligaban a los más necesitados a marchar por sus propias causas, bajo amenaza de robarles la asistencia social. Gracias a esto, logramos bajar la cantidad de piquetes en la calle y rutas de más de 8.200 a cero”, expresó el Presidente.

La superministra -que tiene bajo sus áreas las antiguas carteras de Trabajo, Educación y Desarrollo Social- regresó, a su pesar y en las últimas horas, al centro escena política. Por la acción del Gobierno, la Justicia y la ampliación de denuncias en su contra.

Este miércoles, la Casa Rosada oficializará alrededor de 2 mil despidos y pases a disponibilidad de empleados de la ex secretaría de Economía Social, que en la administración del Frente de Todos condujo Emilio Pérsico, el jefe del Movimiento Evita. Los gremios estatales hablan de un universo de casi 3 mil trabajadores.

Puertas adentro del Gobierno señalan la decisión como el resultado de una decisión de «la motosierra de Sturzenegger» más que como una decisión de la propia Pettovello o del secretario de Infancia, el ex directivo de la casa de apuestas Codere, Juan Ordóñez.

El subsecretario de Economía Solidaria y de Políticas Sociales, Martín Lepera, un funcionario con pasado en la gestión bonaerense de María Eugenia Vidal, administrará las funciones de la antigua secretaría, que tenía a su cargo los Potenciar Trabajo que hoy están bajo la órbita de la secretaría de Trabajo con el nombre Volver al Trabajo y sin obligación alguna de contraprestación.

ATE, el gremio minoritario pero más combativo de empleados públicos, anunció para este miércoles una movilización hacia el ex ministerio de Desarrollo Social.

Por estas horas, en Capital Humano trabajan en la apelación al fallo que sorprendió a la administración libertaria el viernes, en la víspera del fin de semana XXL de carnaval.

El juez federal en lo contencioso administrativo Martin Cormick hizo lugar “parcialmente” a la cautelar que había impulsado la UTEP por las bajas intempestivas de planes sociales, que el Gobierno oficializó contra beneficiarios de Volver al Trabajo y Acompañamiento Social que habrían participado de marchas, promovido cortes o llevado menores a las manifestaciones, algunas de las causales que Pettovello incluyó en al resolución 84/2024 para excluir beneficiarios. “Los únicos que no van a cobrar el plan son los que vayan a la marcha y corten la calle. Como lo dijo el Presidente: el que corta, no cobra”, había expuesto la ministra ocho días después de asumir, en la antesala de la primera movilización en contra del Gobierno.Ni en el Ejecutivo ni las organizaciones sociales detallan de cuántos beneficiarios se trata. Esgrimen que se trata de un universo marginal, porque el Gobierno avanzó con miles de de bajas, pero bajo otros argumentos.

Arroz y palomas en los galpones de Capital Humano. La foto que Grabois anexó en la denuncia contra Pettovello.Arroz y palomas en los galpones de Capital Humano. La foto que Grabois anexó en la denuncia contra Pettovello.

Juan Grabois y la UTEP, cuyo secretario general es el dirigente del Evita Alejandro Gramajo, ex mano derecha de Pérsico en Economía Social, avanzó con la ampliación de la denuncia penal contra la ministra por incumplimiento de deberes de funcionario público que se tramita en el juzgado de Sebastián Casanello, a quien la ex subsecretaria de Legales del ministerio, Leila Gianni, acusó de kirchnerista.

La denuncia es por la supuesta presencia de alimentos y útiles escolares, que permanecerían guardados en los depósitos de Capital Humano. Grabois publicó fotos de las mismas en X y las anexo en la denuncia donde reclama la inmediata indagatoria de la ministra solicitada en diciembre y la declaración testimonial -con identidad reservada- de trabajadores del ministerio, además de la realización de un inventario sobre el stock en 13 galpones que el ministerio tiene en todo el país.

“Pettovello ya fue objeto de varios fallos adversos: acá hay una reiterancia delictiva alevosa. Karina Milei recibe mochilas con dólares de millonarios extranjeros y Sandra Pettovello deja tiradas mochilas con útiles para niños argentinos. Ahora tienen el poder, se creen impunes, pero la justicia llega”, consignó el líder de Patria Grande.

Por el mismo motivo y obligada por la Justicia, el Gobierno debió agilizar en 2024 el envío de alimentos que habían sido adquiridos durante la gestión de Alberto Fernández y permanecían en los galpones. En el Gobierno insisten en que ya no realizan compras de alimentos frescos o secos.

Pettovello ya había sufrido un revés judicial tras el fallo de Walter Lara Correa, a cargo del juzgado Contencioso Administrativo Federal 7, que firmó una sentencia firme por un amparo colectivo por discriminación a comedores y movimientos sociales y ordenó a Capital Humano que reincorporara a 66 comedores y merenderos en el listado de los que reciben recursos estatales. La ministra espera desde noviembre el resultado de la apelación ante la Cámara, el penúltimo paso antes de la Corte Suprema, cuyo nuevo equilibrio -tras las designaciones de Manuel García Mansilla y Ariel Lijo (aún en suspenso) está por verse.

Tras los guiños de la Justicia a su favor, las organizaciones sociales buscan recuperar el protagonismo en las protestas callejeras que les quitó el protocolo antipiquetes de Patricia Bullrich y la des intermediación de los programas sociales. El 13 de marzo protagonizarán su primer congreso nacional en la CGT, donde participarán 400 delegados de todo el país. Prevén votar su incorporación a la central obrera (donde ya tienen voz pero no voto) y el inicio de un plan de acción y de acuerdos con organizaciones sociales, sindicales, de Derechos Humanos y estudiantiles para oponerse al acuerdo con el FMI que Milei pretende enviar al Congreso una vez que esté cerrado.