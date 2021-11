«Petu» Argañaraz: «Estoy muy contenta, hemos hecho un buen trabajo y eso se vio en las urnas»

Compartir

María del Carmen “Petu” Argañaraz manifestó su alegría al imponerse como la candidata más votada en la categoría concejales, pero pidió prudencia en cuanto a que aún no se sabe si su compañero de fórmula, Marcelo Sosa, ingresará al Concejo Deliberante.

“Estoy muy contenta con el resultado, todavía no hemos hecho un análisis porque es muy reciente, no nos hemos sentado a analizar finamente. Son datos provisorios, no queremos salir a decir nada todavía, debemos ser prudentes, vamos a esperar a que se confirme todo, faltan algunas mesas y la tendencia se mantiene igual, pero somos prudentes con esto”, comenzó diciendo.

“La ley de lemas tiene su particularidad, creo que hemos hecho un buen trabajo y eso se ha visto en las urnas, más allá de la campaña sucia, lo decíamos nosotros que en la gente se veía otra cosa y es eso lo que se tradujo en las urnas y que nos llena de alegría. Como gran equipo de trabajo en cada casa que visitamos y que vimos llevamos nuestro mensaje del gobernador, del modelo formoseño extendido a los barrios, creo que la gente lo ha visto de esa forma y lo ha apoyado de esa manera, nosotros decíamos que ojalá se traduzca en las urnas lo que vimos en la gente y creo que fue así, eso también nos llena de alegría porque la gente que nos había dicho que nos acompañaba lo ha hecho y en ese contexto de una mañana muy difícil con la lluvia, alto porcentaje se acercó a votar, al final la gente aprovechó cada segundo que paraba la lluvia para votar y se vio el compromiso ciudadano de acudir a las urnas”, destacó.

“Hemos sumado entre todos, nosotros decíamos que nuestra lista era unidad, que creo que eso también se tradujo en números, eso ha venido a sumar y a fortalecer y desde nuestro trabajo con la gente, con las agrupaciones, con todos porque hicimos un trabajo intenso en cuanto a campaña y extensivo en cuanto a territorio, creo que esas son cosas que sumaron en un trabajo estratégico que encaramos con todos los compañeros y que se dio en las urnas”, dijo.

“Tenemos mucho para aportar, aprender, trabajar y tenemos muchas ganas de hacerlo y la gente lo ha entendido así, los compañeros también y son gente de trabajo, muy enamorada de la militancia, del peronismo y lo llevamos en un escenario difícil, aún en pandemia, diferente a cualquier otra elección, era un contexto distinto, pero también se sentía en la gente otro espíritu, otro humor, era difícil de expresarlo, tiene que ver con la esperanza del futuro, de la esperanza, hemos escuchado mucho a diferencia de otras campañas, también fue momento de escuchar cada realidad, cada palabra y la gente lo sintió también desde ese lugar”, indicó.

“Yo me focalice en acompañar a algunas empresas, fábricas sobre todo del Parque Industrial, en donde ellos son los primeros que ven esta reactivación económica y han sorteado la crisis, han sido sostenidos por el gobierno nacional, provincial, con todas las medidas de sostenimiento de sueldos de empleados que se han apoyado y han sido asistidos con créditos, subsidios, creo que ese acompañamiento fue importante y más allá de lo que se dice la realidad mostró que hubo un sostenimiento. Nosotros articulamos con el gobierno provincial y lo vamos a seguir haciendo para dar respuestas”, finalizó.

