«Petu» Argañaraz se reunió con emprendedoras locales para establecer proyectos a futuro

La candidata a concejal capitalina por el Frente de Todos, señaló que su deseo es “trabajar para la gente y con la gente” e indicó que este primer encuentro fue el inicio de un proceso de aprendizaje y fortalecimiento hacia ese sector.

La candidata a concejal por la ciudad de Formosa que encabeza el sublema del Frente de Todos (FdT) del Partido Justicialista, para las elecciones del domingo 14 de noviembre, María del Carmen “Petu” Argañaraz, se reunió con más de 100 emprendedoras locales que trabajan en diversos rubros.

El encuentro se desarrolló en el hotel Las Kalas en el marco de una dinámica participativa donde los presentes pudieron abordar sus dudas, compartir inquietudes e intercambiar experiencias que enriquecieron la jornada.

En ese sentido, sostuvo que “teníamos ganas de charlar con emprendedoras que vienen de distintos sectores, algunas son comerciantes, y otras profesionales que cumpliendo un sueño o una vocación, comenzaron a emprender. Queríamos conocerlas y escucharlas”, ya que “si queremos presentar proyectos o impulsarlos, debemos primero conocer las necesidades y realidades efectivas”, explicó.

Argañaraz destacó además que fue una oportunidad para conocer y escuchar diversas experiencias con el objetivo de construir un espacio de motivación y difusión de iniciativas para el sector. “Queremos trabajar para la gente y con la gente”, acentuó y marcó al mismo tiempo que “la evaluación resultó sumamente positiva, considerando esta primera reunión el inicio de un proceso de aprendizaje y fortalecimiento de emprendedoras”.

En esta misma línea, puso en valor que a partir de la pandemia se reinventaron. No obstante, como aún no ha terminado el COVID-19, apuntó que existe “cierta expectativa e incertidumbre, así como hay también mucha esperanza en lo que va a venir, por lo que queremos estar a la altura de las circunstancias”, afirmó contundente.

En tanto, la exconcejal Miriam “Micha” Bernal que acompañó la iniciativa, destacó la misma y enfatizó que nadie se desarrolla en una provincia o ciudad que no se desarrolla, por lo que «necesitamos acciones, con un Estado presente y una sociedad participativa”.

Por ello, afirmó que “en la ciudad necesitamos concejales que a través de las ordenanzas puedan darnos herramientas para crecer y vivir cada vez mejor. Ese es el desafío”, en consecuencia, marcó con énfasis: “Este 14 de noviembre, necesitamos concejales comprometidos que cuenten con tres características: ser buena persona, que es la base; en segundo lugar, tener capacidad; y por último, estar comprometido”.

“Estas cualidades las reúne Petu Argañaraz», indicó en resumen la exedil.

Finalmente, agradecieron especialmente a Chabela Kullak del Hotel Las Kalas por el recibimiento y la predisposición en la organización del evento.

