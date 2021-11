«Petu» Argañaraz: «Voy a estar en los barrios, de ahí saldrán los proyectos»

Compartir

Ayer visitó el piso de Exprés en Radio, la concejal capitalina electa en los últimos comicios, María del Carmen «Petu» Argañaraz (Frente de Todos) quien adelantó que cuando asuma a su cargo será una edil «de territorio» y de su permanente contacto con los vecinos saldrán los proyectos. «Voy a estar en los barrios, de ahí saldrán los proyectos», indicó.

Primero, al referirse a cuáles son los proyectos que piensa que son necesarios ser tratados a corto a plazo respondió que «los mismos tienen que salir de las necesidades de la gente».

«Los vecinos necesitan ciertas respuestas que tienen que ver con la accesibilidad, mejoras, con un trabajo determinado en mejorar la calidad de vida de los barrios, entonces hay que ver qué podemos hacer desde el Honorable Concejo Deliberante y qué podemos articular también con el gobierno», aseveró Argañaraz.

Reconoció en este marco que uno de los temas a tener en cuenta por la fecha es la pirotecnia y el mal que le hace a las personas con autismo y a los animales. «Ese fue un pedido que me pasaron ni bien se conoció el resultado de los comicios. Entonces, ahora el desafío es estudiar al respecto para saber cuáles son los proyectos, qué se puede hacer, de igual manera ahora no podemos hacer mucho, recién será factible en marzo que es cuando empezamos con las sesiones ordinarias», dijo.

Explicó además que «ahora tenemos una agenda social muy abultada hasta diciembre. Las efemérides sociales son muy extensas, pero a la par la gente nos demanda que volvamos al barrio».

A continuación, la concejal electa insistió que para lograr avances en los proyectos «hay toda una gestión, una planificación. El proyecto debe ser impulsado y organizado de una manera determinada. Eso le explicamos a la gente y por fortuna lo entendió».

«El desafío que tenemos es seguir aprendiendo, dar respuestas dentro de lo que se pueda, lo que queremos es movernos si o si desde los barrios», dejó en claro y confirmó que «el objetivo cuando se hace una carrera política y nos ponemos a consideración, es siempre pensar en la gente».

Por otro lado, la misma fue consultada por la «ventaja» que el oficialismo va a tener en el recinto. «Vamos a ser 7 a 5, tenemos que ver dónde nos vamos a situar para que esto sea un beneficio para la gente, para que salgan los proyectos que sumen a su bienestar. Esta mayoría nos da una ventaja como bloque».

«La idea es que siempre prime el diálogo, que así se puedan fundamentar las cosas, creo que todos tenemos el mismo objetivo que es brindar respuestas a los vecinos», consideró.

Violencia

Al hacer referencia a la violencia política de género que sufrió durante la campaña electoral se sinceró y dijo que no hay que naturalizarla: «No debemos naturalizarla bajo ningún punto de vista, pero hay todo un trabajo que se debe hacer con la comunicación, con la educación, la información, etc. La política sigue siendo muy machista porque al hombre no se lo juzga de la misma manera que a nosotras, y todo es con el objetivo de quitarnos merito».

«Por más que ganemos en derechos todavía hay una transformación cultural y social que es un gran desafío superarla», sentenció.

«Las mujeres hemos ganado espacios de participación política, entonces creo que podría ocupar cualquier lugar. Nosotros buscamos la igualdad y sin lugar a dudas la brecha aún existe y por eso nos planteamos nuevos desafíos en lo laboral, social y lo económico», señaló.

Valoró en este contexto que, si bien gracias a la lucha de muchas mujeres se lograron transformar los espacios y los roles, aún faltan más avances.

La nueva política

En otro tramo de la entrevista, Argañaraz fue indagada por si cree que comenzó una «nueva política», ya que el HCD se renovó con gente joven y que nunca antes ocupó un cargo legislativo. «Cuando hablamos de desafío es empezar a lograr un montón de cosas que uno las piensa, pero no las pone a consideración, que uno planifica, pero no sabe por dónde seguir. Creo que el diálogo y el respeto es fundamental», respondió y remarcó que espera encontrarse con un escenario de respeto.

Una concejal de territorio

«Yo voy a estar en el barrio, quienes me conocen saben que no me gusta estar encerrada en la oficina», asintió en cuanto a cómo se desenvolverá en el cargo.

Finalmente, resaltó el rol de los referentes barriales porque «sin ellos es difícil que se llegue al vinculo que queremos generar».

