Pía Slapka habló sobre su relación con Juan Martín Del Potro: «Nos queremos mucho»

La modelo, que pronto regresa a la conducción por El Nueve, se refirió a los rumores de romance con el tenista. Además, se refirió al vínculo con el padre de sus hijos, Paul García Navarro.

Poco se sabe de la vida amorosa de Pía Slapka, luego de que en 2018 anunciara el fin de su matrimonio con el agente Paul García Navarro, con quien tuvo a dos dos hijos, Benjamín y Gerónimo. Sin embargo, tiempo atrás se la vinculó con Juan Martín Del Potro, aunque ella nunca se había referido públicamente a este tema. Al menos hasta ahora, que finalmente rompió el silencio.

“No hay que anunciar nada… ¡cómo hablan los portales, qué cosa! A mí me vincularon con él. Sí, estamos re de novios con Juan, nos amamos profundamente, nos re queremos…”, comenzó diciendo de forma irónica al ser consultada por Juan Etchegoyen para Mitre Live. Pero ya en tono más serio, agregó: “Con Juan nos conocemos hace un montón y la verdad que sí, nos queremos, pero no estoy de novia”. “¿Es un amigo o fue en su momento algo más?”, insistió el periodista. A lo que ella respondió, sincera: “Somos amigos…A ver, para mí la palabra amigos es como un montón, pero sí hablamos, nos queremos mucho”.

Por otra parte, se refirió a su ex marido, García Navarro. “Con el papá de mis hijos tengo la mejor, nos separamos y estamos divorciados desde el 2018, estuvimos muchos años juntos, me casé muy de jovencita, era una purreta”, recordó. Y concluyó: “Bastante bien salió todo, tengo que haber evolucionado”.

En el plano laboral, la modelo está pronta a debutar al frente de su nuevo programa, La tarde del nueve, que se verá en esa misma señal todos los sábados y domingos de 14 a 18 y lo conducirá junto a Tomás Dente. El programa retomará el formato y el espíritu de los recordados ciclos “ómnibus”, durará cuatro horas y será una combinación de entretenimiento, entrevistas, juegos, información y cocina que cuenta con la producción de Mandarina. “Vamos a poner lo mejor de nosotros, vamos a pasar por diferentes estadios. La idea es mantener cautiva a la audiencia durante cuatro horas”, había dicho Dente en diálogo con Teleshow.

Días atrás, Slapka había tenido que ser intervenida quirúrgicamente luego de romperse el menisco mientras jugaba un partido con amigos y sus hijos en la playa. “¡Hola comunidad! Les cuento lo que me pasó, esto de vivir intensamente me gusta pero tiene sus consecuencias…”, comenzó diciendo en un posteo de Instagram junto a una serie de fotos, en las que se la podía ver después de la cirugía, con la pierna vendada, y caminando con las muletas que la ayudaron a la hora de salir de la clínica. Entonces explicó: “Jugando un picadito con amigos e hijos en la playa me rompí el menisco (parece ser que lo tenía roto de antes y esta vez se fisuró un poco más) el cuerpo solito me puso el freno, hasta acá llegás fiera. El año pasado y el anterior el cuerpo me envió un par de alarmas y no las escuché lo suficiente”.

El mal momento sirvió para que Slapka hiciera una reflexión. “Evidentemente necesitaba esto para bajar de 5ta a 3era, de esto aprendo también porque todo lo malo tiene algo bueno. La vida es resistencia no velocidad. Esto me puso de frente la omnipotencia, la exigencia, no todo lo puedo. Así que más humildad para mi”, señaló. Y luego se ocupó de mencionar a todos los profesionales que la asistieron y a quienes la acompañaron: “Gracias al doc. Conrado López Alonso que me operó,‍ mi kinesiólogo genio capo @federico.rio. a todo el equipo de enfermeros y el anestesista del Sanatorio las Lomas, Soledad, Charly Agustín, Belén, Maira, Karina, Joy, Jaz, muchas gracias por su atención tan amable, y a mi amiga @kari.cuevas que me cuidó toda la noche. ¡Volveré Fieras! #calmalafiera”, cerró la conductora.

