Pía Slapka tuvo que ser operada tras lesionarse en un picadito de fútbol

A veces, las actividades más inocentes pueden terminar generando graves problemas. Y Pía Slapka lo comprobó hace unos días, cuando terminó en un quirófano por jugar un picadito de fútbol en la playa con sus hijos, Gerónimo y Benjamín, y unos amigos. Según explicó la modelo este sábado a través de un posteo de Instagram, un mal movimiento hizo que se le terminara rompiendo un menisco y esto derivó en una operación.

“¡Hola comunidad! Les cuento lo que me pasó, esto de vivir intensamente me gusta pero tiene sus consecuencias…”, comenzó diciendo junto a una serie de fotos, en las que se la podía ver después de la cirugía, con la pierna vendada, y caminando con las muletas que la ayudaron a la hora de salir de la clínica. Entonces explicó: “Jugando un picadito con amigos e hijos en la playa me rompí el menisco (parece ser que lo tenía roto de antes y esta vez se fisuró un poco más) el cuerpo solito me puso el freno, hasta acá llegás fiera. El año pasado y el anterior el cuerpo me envió un par de alarmas y no las escuché lo suficiente”.

El mal momento sirvió para que Slapka hiciera una reflexión. “Evidentemente necesitaba esto para bajar de 5ta a 3era, de esto aprendo también porque todo lo malo tiene algo bueno. La vida es resistencia no velocidad. Esto me puso de frente la omnipotencia, la exigencia, no todo lo puedo. Así que más humildad para mi”, señaló. Y luego se ocupó de mencionar a todos los profesionales que la asistieron y a quienes la acompañaron: ”Gracias al doc. Conrado López Alonso que me operó,‍ mi kinesiólogo genio capo @federico.rio. a todo el equipo de enfermeros y el anestesista del Sanatorio las Lomas, Soledad, Charly Agustín, Belén, Maira, Karina, Joy, Jaz, muchas gracias por su atención tan amable, y a mi amiga @kari.cuevas que me cuidó toda la noche. ¡Volveré Fieras! #calmalafiera”, cerró la conductora.

Separada de Paul García Navarro desde 2018 tras 17 años de relación, la modelo fue sorprendida hace poco junto a Simón Minieri, un músico que se presentan en bares y eventos para hacer covers de canciones conocidas. Y antes había enfrentado rumores de romance con Juan Martín del Potro. Sin embargo, desde que rompió con el padre de sus hijos, ella no volvió a oficializar ninguna relación.

A principios del 2020, Slapka había sorprendido a todos al contar cómo había sido su dura infancia, marcada por las carencias. “Yo iba al colegio doble turno y mis papás no tenían un peso. Decía que me había olvidado la vianda, pero en realidad era porque no tenía para comer. Era durísimo. En el colegio me iba pésimo. Mi cabeza estaba puesta en otro lugar. Para mí el trabajo es todo”, había contado en aquel momento.

Pía explicó que ella había arrancado a trabajar a los 13 años porque necesitaba ayudar económicamente a su familia. También dijo que sus padres se llevaban mal y había mucha violencia verbal en su hogar. Hasta que, finalmente, se separaron y ella siguió apoyando a su madre y a sus cuatro hermanos. “Cuando me llegó el trabajo, lo abracé porque era mi tabla de salvación. Y ahora, soy re cuidadosa con el dinero. No despilfarro. Hay mucha pelotudez e irrealidad, hay gente que vive en una burbuja inmensa”, señaló.

