Picante frase de Luis Ventura sobe la salida de Jorge Rial de Instrusos

Jorge Rial anunció su despedida de Intrusos tras 21 años al frente del programa. La noticia revolucionó la televisión y el mundo del espectáculo y todos dieron su opinión sobre la baja del conductor, incluso Luis Ventura, quien dejó el ciclo en 2014 tras una feroz interna.

“De mi vida profesional no hablé, agradezco a los que se interesan y admiro a los que informan sin información. Escucho gente que no me conoce y no sé su tono de voz, no hablé con nadie, por cuestiones de rearmado del canal, que es entendible. Efectivamente no vuelvo a Intrusos. Cierro un ciclo. El programa tiene la edad de mis hijas y este programa es mi hijo de verdad, lo parí”, expresó Rial en su despedida.

Según se informó, el conductor dejó Intrusos para estar al frente de un programa de política en el mismo canal.

Tras su salida, se barajan los nombres sobre quién quedará al frente del histórico programa con tanta trayectoria en la televisión y se buscó la opinión de periodistas que acompañaron a Rial a lo largo de esos 21 años.

Tal fue el caso de Luis Ventura, quien abandonó el programa en 2014 tras una feroz pelea con Rial y, quienes habían sido una gran dupla e la pantalla, nunca volvieron a reconciliarse.

“No miro Intrusos desde 2014… No sé quién lo conduce…”, lanzó el presidente de APTRA a Clarín y les deseó “mucha suerte” al equipo de periodistas y panelistas que componen actualmente el programa.

