Picante tweet de Cinthia Fernández tras su salida de El Show del Problema: “Cosecha lo que siembras”

Luego de que se conociera que Cinthia Fernández y Mica Viciconte ya no formarán parte de El Show del Problema, el programa que conduce Nicolás Magaldi por El Nueve -debido a que el ciclo busca retomar el formato original de reality- la panelista se mostró muy molesta con el conductor. Y ahora fue por más.

“Este ciclo de El Show del Problema con información finaliza hoy. Yo sé que no han sido las mejores formas. No es nada grato tener que terminarlo, porque si hubiese sido por nosotros, hubiésemos seguido un montón más porque entendemos que hicimos un gran equipo”, expresó Magaldi en el cierre de la semana, palabras a las que Cinthia reaccionó con un claro gesto de malestar en su rostro.

Ante a esto, cuando la noticia salió en los medios, Cinthia recogió el guante y respondió a través de su cuenta personal de Twitter: “Y cosecha lo que siembras”, disparó, con un emoji de una mujer encogiendo los hombros.

“Igual estoy muy feliz por los compañeros que me llevo: Silvina Luna, José María Muscari y Mica Viciconte. Excelentes compañeros”, cerró, destacando a quienes la acompañaron este tiempo en el estudio, y sin decir nada del presentador.