Pícaro ida y vuelta entre el Conejo y Coti Romero

Alexis “Conejo” Quiroga y su exnovia, Coti Romero, con quien se lleva bárbaro pese a ya no estar en pareja, sorprendieron a sus seguidores de Instagram al mostrarse súper sensuales en la red.

Alexis, que mantiene un bajo perfil en Internet, impactó a sus fans con una selfie en el espejo, sin remera y mostrando sus abdominales, mientras tomaba mate. “Hace mucho que no subía (fotos)”, expresó, con picardía.

El conejo, preocupado por

la salud de su ex Coti Romero

“Es fuerte”, reaccionó el Conejo en vivo en Intrusos al ver los extractos de la entrevista de Coti Romero.

Preocupado por su exnovia, continuó: “Ella estuvo atravesando momentos muy difíciles. Ella venía con problemas desde antes de entrar a la casa. No sé si tan grandes, y esto lo potenció”.

Luego de que la propia Coti contara en TV que se autolesionó, el ex GH expresó: “Ella se estaba hiriendo sola. Yo la pude acompañar hasta un momento”.

“No sé si (la situación) se me iba de las manos, pero yo soy partidario de que estando con la familia es la forma más sana de curar. Por eso decidí levantar el tubo y decirles a los padres ‘está esta situación y me gustaría que se vengan, que la acompañen’”, reveló el Conejo.

“Entonces, traje a los padres. Les compré los pasajes, los busqué y los llevé a la casa. Creo que estuvo bien”, afirmó el joven.