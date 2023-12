Pichetto rechazó privatización total de empresas públicas

El diputado nacional Miguel Ángel Pichetto (Hacemos Coalición Federal) calificó al proyecto de ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos que impulsa el Gobierno de Javier Milei como un “mamotreto”, planteó que “el criterio de privatización de los ´90 de las empresas públicas es «viejo” y propuso que “antes de privatizar, es mejor avanzar en sistemas de empresas mixtas”.

“El presidente Milei tiene que elaborar un diálogo razonable e inteligente con el Congreso, no contra el Congreso”, sostuvo el presidente del bloque Hacemos Coalición Federal en declaraciones a la emisora AM 750, donde consideró que “la mega Ley es un mamotreto”.

“Hay una delegación muy fuerte en la cual el Congreso perdería también significado y el rol que se necesita dentro de un estado democrático. El Congreso está para discutir. La Ley, como toda Ley, puede tener reformas, para eso está el Congreso. De lo contrario, entreguemos la llave del despacho y vayámonos”, advirtió.

Para el peronista no kirchnerista que fue candidato a vicepresidente de Mauricio Macri en 2019, “no se debe permitir un esquema de poner el Congreso de rodillas porque eso va a ser negativo y va a provocar reacciones no convenientes para la República Argentina y para el Gobierno”.

“El camino es el camino del diálogo y el de los acuerdos”, enfatizó el Diputado Pichetto.