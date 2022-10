Compartir

Linkedin Print

Miguel Ángel Pichetto respaldó la candidatura de Diego Santilli a gobernador bonaerense, en medio de la interna que el ex vicejefe porteño vive con Cristian Ritondo por la sucesión de Axel Kicillof. El ex candidato a vicepresidente lo expresó en sus redes sociales durante una recorrida por la localidad de Avellaneda.

“Hoy en Avellaneda compartimos una fructífera reunión con Diego Santilli. Desde Encuentro Republicano Federal apoyamos la candidatura de Diego Santilli a gobernador de la provincia de Buenos Aires. Estamos trabajando desde nuestro partido para fortalecer Juntos en la provincia y ser gobierno en 20232″, publicó el ex senador peronista.

Desde el entorno de Santilli aclararon que desde hace tiempo Pichetto dice que “Diego es el mejor candidato del espacio, el más conocido, el que más mide, y el que viene de ganar la última elección”. De hecho, en las legislativas del 2021 el líder de Encuentro Republicano Federal también había respaldado la candidatura de “El Colo” cuando se enfrentó a Facundo Manes en las PASO de Juntos.

Días atrás, Pichetto señaló que Juntos por el Cambio debe “definir un liderazgo” y un “programa de gobierno”, y llamó a generar “encuentros con sectores liberales” para competir en las elecciones del próximo año.

El Auditor General de la Nación, trazando un paralelismo con los comicios en Brasil, señaló que en el país vecino “jugaron los titulares, los dos líderes, Lula y Bolsonaro” y opinó que ese era “un buen ejemplo para lo que tiene que pasar en el país”. En ese sentido, aclaró que lo dijo “sin interés de descalificar a figuras importantes” pero insistió con que “no descarta que Macri y Cristina sean candidatos”. “Es un evento que puede ocurrir, no descarto ninguna de las dos posibilidades y creo que sería un punto importante de la definición de qué Argentina queremos: visiones más nítidas y claras podrían entrar en confrontación”, analizó.

En diálogo con Todo Noticias (TN), se le planteó al ex senador que Juntos por el Cambio tiene serias chances de volver al poder dados los problemas políticos y económicos que atraviesa el gobierno de Alberto Fernández y el kirchnerismo. “No subestimo al Frente de Todos”, respondió Pichetto y consideró que la oposición tiene que “hacer las cosas bien, trabajar seriamente y abrir escenarios de encuentros con sectores más liberales”.

“Tenemos que definir un programa y definir un liderazgo, no hay proyecto político que pueda ganar una elección sin un liderazgo claro y una propuesta de Gobierno”, enfatizó el ex compañero de fórmula de Macri.

A mediados del mes de septiembre, Horacio Rodríguez Larreta y Santilli reunieron a más de 40 dirigentes bonaerenses del PRO para mostrar volumen político. Bajo el lema “Prepararnos para gobernar”, la idea de Larreta es exportar al conurbano el “metodismo” que aplica en su gestión como alcalde porteño. Con ese propósito, este fue el primero de una serie de encuentros con los que busca emular en la provincia de Buenos Aires el trabajo que hace la Fundación Penar a nivel nacional.

Consultado sobre las múltiples candidaturas en provincia, en ese entonces, Santilli respondió: “La interna que hicimos el año pasado con Facundo Manes nos permitió ganarle al kirchnerismo. Esa fue una primaria que nos sumó y nos amplió”.

Compartir

Linkedin Print