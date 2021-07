Pico Mónaco y Diana Arnopoulos serán padres por primera vez: “Se me explota el corazón de amor, bebé en camino”

Compartir

Juan Pico Mónaco y su flamante esposa, la modelo francesa Diana Arnopoulos, van a ser padres por primera vez. La noticia fue confirmada por la pareja con una serie de tiernas fotos en sus redes sociales. “Se me explota el corazón de amor, bebé en camino”, escribió el ex tenista en una publicación en la que posó junto a su pareja.

En tanto, Arnopoulos también publicó en su muro otras postales en las que posa con su incipiente pancita y Mónaco le da besitos a su vientre: “Our little angel is on its way” (“Nuestro pequeño angelito está en camino”), expresó la modelo con mucha alegría.

Ayer por la mañana, Ángel de Brito en su programa había anunciado: “Quienes están embarazados, pasaron los tres meses así que lo podemos contar. Ayer le escribí a él y no me contestó. Siempre me contesta, por eso sospecho altamente; ya se lo contaron al hermano de él y a cuatro personas más. Van a ser papás Pico Mónaco y su mujer, Diana, así que felicitaciones desde acá, ahí apareció en las redes su pancita”.

A poco más de un año de conocerse, en junio del año pasado, Juan Pico Mónaco se casó con la modelo franco-griega Diana Arnopoulos en el estado de Florida, Estados Unidos, donde estaban conviviendo en medio de la pandemia del coronavirus. Los jóvenes fueron quienes anunciaron la sorpresiva noticia con fotos a través de sus respectivas redes sociales.

“Mi compañera para toda la vida. Mr. & Mrs. Mónaco”, publicó el ex tenista en la red social junto al emoji de un anillo, acompañado por una imagen en la que se los ve sonrientes y abrazados. Luego, subió otra foto en las stories, en donde deja ver en primer plano los brillantes anillos que lucen desde hoy.

Desde que se separó de Pampita, Pico Mónaco decidió bajar su alto perfil mediático y optó por dejar de dar entrevistas a medios de espectáculos. También abandonó su faceta de conductor de televisión, y se radicó en los Estados Unidos junto a Diana.

La joven modelo estudió en París y Nueva York, y desde hace algunos años vive en Miami, en donde trabaja como modelo y tiene su propia marca de indumentaria femenina y accesorios. Además, con sus 50 mil seguidores en Instagram, trabaja como influencer de distintas marcas que la contratan para promocionar sus productos en las redes sociales.

En mayo de 2019 comenzaron los rumores de la relación que estaban iniciando Pico Mónaco y Diana.

