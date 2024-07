Piden a Anses que modifiquen calendario de pago para evitar el recargo de intereses

Estos beneficiarios se encuentran en la actualidad recibiendo sus pagos, recién a partir del día 10 de cada mes y en muchos casos, luego del 15, lo que los obliga a tener que pagar sus deudas con intereses moratorios y punitorios.

Jubilados, pensionados nacionales, beneficiarios de pensiones No Contributivas (PNC) que comprende a grupos vulnerables: adultos mayores, madres de siete hijos, personas con certificado de discapacidad y pacientes de VIH y/o Hepatitis, plantearon por ante la Defensoría del Pueblo de la provincia de Formosa, la necesidad de que el ANSES, modifique el calendario de pago que ha instrumentado recientemente y por el cual recién luego del día 10 de cada mes, comienzan a percibir sus beneficios, fechas que los encuentran con tarjetas de crédito que ya vencieron a lo que se le suman facturas de servicios y otros gastos, que deben pagar con recargos, ya sea con intereses moratorios y/o punitorios, lo que anteriormente no sucedía.

El funcionario provincial, José Leonardo Gialluca, en nombre de los antes citados interpuso una serie de actuaciones por ante la ANSES delegación Formosa y diversas entidades titulares de tarjetas no bancarizadas, que son los medios de pagos más utilizados por estos colectivos, sugiriendo al responsable de la entidad en la provincia, Fabián Firman, eleve dicha presentación a las áreas competentes a fin de que contemplen la situación denunciada y se otorgue una solución en los hechos a estos sectores que en la actualidad en oportunidades se hacen de sus beneficios recién transcurrido la primer quincena de cada mes.

Por último, Gialluca consideró necesario la necesidad de adecuar los cronogramas de pagos del ANSES a las reales necesidades de jubilados y pensionados nacionales, para lo cual las modificaciones pretendidas se relacionan directamente a cuestiones operativas, que el Estado Nacional no puede ni debe dejar de avocarse a las mismas, máxime si se consideran las bajas sumas de dinero que reciben estos grupos especiales, donde ingresan también los que poseen la Pensión Universal al Adulto Mayor (PUAM).