Piden a Desarrollo Humano que no deje comercializar medicamentos en kioscos

Desde la dirección de Salud y Medicamentos de la Defensoría del Pueblo de Formosa, solicitaron formalmente al Ministerio de Desarrollo Humano, específicamente al Director de Legal y Técnica, Dr. Oscar Lorenzo Gómez, que ante la publicación en el Boletín Oficial el Decreto en el cual permite que los medicamentos sin recetas puedan exhibirse en las góndolas de las farmacias, práctica prohibida anteriormente, como así también, la venta libre de antiácidos y analgésicos, los cuales podrán ser comercializados en puntos de venta no farmacéuticos, como kioscos, almacenes y supermercados, “se proceda al dictado del Instrumento correspondiente dentro de su competencia, el cual prohíba este modo de mercantilización, hasta tanto nuestro provincia posea una ley específica tal como existe en Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Mendoza, Tucumán, Salta y otras”, con el único objetivo de resguardar la salud de toda la población.

El Ombudsman Provincial, Dr. José Leonardo Gialluca, señaló que, el Decreto antes citado es “sanitariamente peligroso” y subestima la peligrosidad de la venta libre de medicamentos sin consejo profesional de los farmacéuticos, dejándose de lado condiciones de temperatura y humedad, como si estas fueran meramente burocráticas, cuando en realidad se constituyen en necesarias e indispensables para el buen uso de los remedios.

Añadió el funcionario de la provincia que, esta medida no genera competencia de precios y pretender buscar que un kiosco sea la solución a un problema sanitario, constituye una medida desacertada, toda vez que, es conocido que las principales causas de intoxicaciones renales, terminales en algunos casos, se producen a causa de ibuprofenos y paracetamol mal utilizados. Al mismo tiempo sostuvo que, esta medida no fue debatida en el Consejo Federal de Salud (COFESA) en el que participan 23 Provincias y CABA y además, si bien existe un Fallo dictado en el día de la fecha por el Juzgado Contencioso Administrativo Federal Nº 3 que ha dictado una medida cautelar a favor del Gobierno Nacional y en contra de la Confederación Farmacéutica Argentina (COFA) y la Federación Farmacéutica (FEFARA), donde la Federación Farmacéutica de Formosa es miembro de la primera, esto no impide que la Autoridad de Aplicación en materia sanitaria local, ordene que los medicamentos ya sean libres o bajo receta, se venden únicamente en farmacias, toda vez que hasta los de venta libre poseen un montón de contraindicaciones, interacciones con otros medicamentos y con alimentos, con lo cual, que un medicamento sea de venta libre, no quiere decir que se pueda poner en un góndola y se lo considere como cualquier mercadería.

Por último, se Instó al Director de Legal y Técnica del MDH que, a través del Director de Saneamiento, Bromatología y Zoonosis, Ing. José Francisco González, “se lleven adelante en forma efectiva todas las fiscalizaciones necesarias para evitar la venta de cualquier medicamento en la vía pública o lugares no autorizados, lo cual, se hace indispensable para proteger la salud de los ciudadanos”.