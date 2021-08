Piden a la población que se vacune contra el coronavirus

Compartir

Autoridades provinciales volvieron a convocar a la población a recibir la vacuna contra el coronavirus en la campaña nacional que avanza sin turnos, con dispositivos móviles y combinación de dosis porque, señalaron, “está funcionando y los resultados los estamos viendo” con la reducción de contagios, dado que además “nos cuida individualmente y colectivamente”.

A nivel nacional, la ministra de Salud, Carla Vizzotti, destacó que Argentina “está muy cerca de los 50 millones de dosis recibidas para seguir avanzando con la vacunación” y detalló que se habían aplicado “arriba del 80 por ciento de segundas dosis” mientras tiene “la expectativa de poder alcanzar los 7 millones de segundas dosis en agosto y escalar en septiembre para seguir avanzando”.

Vizzotti también señaló, en conferencia de prensa, que “las vacunas llegan y se distribuyen a las provincias” y, ante recientes críticas por las cifras de las dosis, aclaró que “leer el Monitor Público de Vacunación no quiere decir que esas vacunas estén en la heladera, tiene una complejidad muy grande que hemos explicado muchas veces”, tras lo cual recordó que “hay miles de kilómetros hasta que llega a destino y una vez que llega tiene el mismo proceso”.

“Es un proceso sostenido; cuando hay un ingreso muy grande de dosis, esa diferencia se agranda y a medida que se van aplicando las vacunas se achica, hasta que vuelve a ingresar otra partida grande y la diferencia se vuelve a agrandar”, remarcó Vizzotti y confirmó que el martes 31 se reunirá el Consejo Federal de Salud para “analizar los próximos pasos y ver cómo se puede seguir acelerando” el proceso de vacunación.

En ese sentido, el Ministerio de Salud de la Nación recordó que “una cosa es vacunar en centros urbanos donde el ritmo de vacunación es mucho más rápido porque la gente está cerca y puede acercarse a los vacunatorios más fácilmente, y otra cosa son los territorios más alejados, con menos densidad poblacional y dificultades de acceso, donde los vacunadores tienen que llegar casa a casa, con las heladeras al hombro”.

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, resaltó que tras recibir 17.211.010 dosis y aplicar 15.352.888 con 1.050.000 turnos asignados a un ritmo de más de 150.000 personas vacunadas por día, en la provincia hay “vacunación libre, que es la manera de llegar a quienes tienen dificultades”.

“Tenemos tren sanitario, dispositivos móviles, casa a casa. Esas son las vacunas que se encuentran en vacunatorios que nos permiten que muchos bonaerenses puedan recibir su vacuna”, agregó el mandatario.

En Santa Fe, donde hay más de 2,3 millones de vacunados con primeras dosis y 1,2 con segundos componentes, el gobernador Omar Perotti dijo que se propuso “llegar a septiembre como mínimo con 2 millones de personas en la provincia vacunadas con las dos dosis”.

“Es importante que no quede ninguna persona mayor de 18 años sin vacunarse”, sostuvo el mandatario y remarcó que “la vacuna está funcionando y claramente los resultados los estamos viendo”, por lo que pidió “que si alguien no se anotó todavía lo haga porque la vacuna funciona, nos cuida individualmente y nos cuida colectivamente”.

Asimismo, aseguró que “esto nos va ayudar muchísimo a enfrentar la cepa Delta o alguna de las otras que puedan aparecer” y apuntó que este “tiempo tenemos que aprovecharlo para vacunar lo más rápidamente posible”.

Desde la ciudad de Bahía Blanca, fuentes de la Región Sanitaria I dijeron a Télam que en ese partido bonaerense “en las últimas horas se aplicaron 102.222 vacunas correspondientes a la segunda dosis”, sobre un total de 312.063 aplicaciones.

En Córdoba, el reporte gubernamental indicó que se aplicaron 3.399.326 vacunas, de las cuales 1.087.604 corresponden a la segunda dosis para completar el esquema, con lo cual el 60% de la población de la provincia ya fue inoculada con la primera dosis y el 27,5% con el segundo componente.

El Ministerio de Salud continúa diariamente con el traslado de los móviles sanitarios a los barrios mediante el Operativo Identificar, en busca de casos sospechosos, asintomáticos, contactos estrechos, testeos, y la inoculación en terreno de la primera dosis sin turno previo a determinado grupos etarios y de riesgo.

En Mendoza, las autoridades de Salud dijeron que se recibieron 1.970.062 vacunas, de las cuales 1.152.424 son de la primera dosis y 537.383 de la segunda, mientras continúa con la combinación de Moderna y AstraZéneca para mayores de 50 años que habían recibido la Sputnik como primera inoculación.

El coordinador regional de Salud en el Valle de Uco, Rodolfo Guillén, señaló que en esa zona que comprende a Tupungato, Tunuyán y San Carlos se implementa “una campaña intensa y muy amplia y, con mucho entusiasmo y muy conformes, estamos informando que hemos superado las 100.000 dosis aplicadas” en la región,

“El objetivo es llegar lo antes posible a la mayor cobertura de la población posible, a efectos de anticiparnos a la variante Delta, por eso es fundamental que quienes estén en posición de completar los esquemas puedan realizarlo”, añadió el funcionario.

Los equipos sanitarios de Jujuy mantienen distintos operativos para que todas las personas que no se hayan vacunado puedan recibir la primera dosis o bien, completar el esquema de vacunación y para ello comenzaron hoy a inmunizar a más de 9 mil trabajadores rurales del sur provincial y a sus familias, incluyendo a los adolescentes de 12 a 17 años con o sin comorbilidades.

