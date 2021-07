Piden a Vialidad Nacional poner en funcionamiento balanzas para controlar camiones en rutas de Formosa

Compartir

La Defensoría del Pueblo de Formosa peticionó a Vialidad Nacional reactivar y poner en funcionamiento las balanzas que controlen a los camiones que circulan por las rutas de Formosa.

En ese sentido, el titular del organismo, José Leonardo Gialluca señaló que desde “la Empresa Pública Corredores Viales informaron que cuando los vehículos pesados circulan dentro de los límites permitidos, el pavimento de concreto asfáltico tiene una vida útil de 6 a 7 años que puede extenderse con repavimentación. Ahora, si por esos caminos circulan cargas mayores a las permitidas, por ejemplo, en un 20%, las vidas útiles de las rutas se reducen a la mitad, lo que nos lleva a exigir que se instalen las balanzas necesarias que fiscalicen las cargas que transitan por las rutas nacionales que surcan nuestro territorio provincial”.

El organismo, por intermedio de su -Dirección de Seguridad Vial-, solicitó al administrador general de Vialidad Nacional, Gustavo H. Arrieta, por intermedio de la Delegada del Distrito 22 Formosa, Ing. Elizabeth Ida de Ferrari, “que se procedan a activar los mecanismos necesarios a fin de que se controle el peso efectivo que cargan los camiones que ingresan a Formosa desde diversos lugares del país y, por ende, transitan por las rutas nacionales emplazadas en territorio provincial”.

La requisitoria surgió a raíz de los reclamos de quienes se trasladan de manera permanente desde y hacia nuestra provincia y, en diversos sectores de las rutas nacionales pueden observar deterioros en las mismas los cuales, a juzgar por sus características se producen por sobrepeso en los transportes de cargas.

En este sentido, el Ombudsman Provincial, Gialluca, destacó el esfuerzo que, desde Vialidad Provincial (DPV), a cargo del Ing. Fernando de Vido, se viene realizando, “pues todo transporte de cargas que ingresa es controlado a la altura de General Mansilla, por el organismo provincial lo que, en gran medida, fiscaliza el ingreso de los vehículos de carga en la arteria de mayor afluencia de los mismos, cual es el acceso sur por Ruta Nacional Nº 11. No obstante, Vialidad Nacional, que en teoría debería abocarse a tal actividad, no solo en el punto señalado sino en cada acceso a nuestro territorio, no habilita balanzas a tal fin”.

Remarcó que “es una picardía que teniendo infraestructura tanto afuera, en Margarita Belén (Chaco), como en nuestro territorio como ser Mansilla (RN 11), Palma Sola, El Espinillo y Fontana, la autoridad vial nacional no realice los pertinentes controles de peso en las cargas que diariamente son transportadas. Es por lo menos indispensable la habilitación de, cuanto menos, cuatro balanzas en Formosa y no puede afirmarse que falte infraestructura a tal fin. Es más bien una cuestión de decidirse a proteger el buen estado de los viaductos provinciales nacionales, en el marco de la integración de un Corredor Bioceánico que de hecho está en funcionamiento y que tratan de todas formas de no incluirlo en los mapas”.

Gialluca destacó que, años atrás impulsó una acción judicial ante el entonces Juez Federal Fernando Carbajal, “porque incluso hubo casos de víctimas fatales debido al mal estado de la ruta nacional Nº 11, caso al cual el exmagistrado nunca dio solución. Hoy en el 2021, se han realizado varios trabajos de acondicionamiento de las calzadas, somos conscientes que falta aún más, pero de nada servirán si tanto los camiones que ingresan desde el oeste o por otros puntos que, no sean Mansilla que tiene control de la DPV, como los que circulan con transporte interno en la provincia, no son debidamente fiscalizados en sus pesos, pues se seguirán deteriorando las rutas nacionales que atraviesan la provincia, poniendo en riesgo no solo la transitabilidad sobre las mismas, sino lo más grave, la vida de las personas que ocasionalmente las utilizan”.

