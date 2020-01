Piden colaboración de testigos para dar con conductor que chocó y abandonó a motociclista

Compartir

Linkedin Print

Familiares de un motociclista que fue chocado alrededor de las 6 de la mañana del último lunes, en diálogo con el Grupo de Medios TVO piden ayuda de la comunidad para dar con el paradero del conductor del vehículo que circulaba a alta velocidad y lo atropelló, dejándolo abandonado con heridas de extrema gravedad, a tal punto que por el riesgo vital que presenta, podrían amputarle una de sus piernas que quedó destrozada.

El motociclista circulaba por la calle Masferrer de esta ciudad y al llegar en su intersección con la Cabral fue embestido por el automóvil, siendo lanzado unos 5 metros, lo que le causó gravísimas lesiones y pérdida de gran cantidad de sangre.

En ese marco Yanina, prima del hombre que pelea por su vida habló sobre lo ocurrido. «Esto pasó muy temprano en la mañana del lunes, fue cerca de las 6, el auto venía por la calle Cabral a alta velocidad y directamente lo impactó en la boca calle, de ahí se fugó, no sabemos nada más por eso intentamos buscar datos. Más o menos dicen que puede tratarse de un auto Chevrolet Prisma gris, no sabemos mucho por eso tratamos de que alguna persona si vio algo nos pueda aportar datos, no tenemos nada», dijo.

«El que manejaba era un muchacho, más que eso no nos dijeron, dicen que eran varias personas y que iban con la música fuerte, al parecer estaban yendo a una fiesta, otro dato que nos dieron es que el auto ya estaba chocado en la parte del conductor así que hay que ver si venían de otro accidente o si andaban con el vehículo ya chocado», señaló.

Asimismo contó que «cuando a mi primo lo chocan sale despedido, quedó a unos 5 metros más o menos tirado, según los testigos él estaba un poco consciente pero había mucha sangre, una de sus piernas ya estaba destrozada, la moto quedó enganchada por el auto hasta casi una esquina más porque ellos siguieron de largo, algunos dicen que pararon la marcha del auto, uno se bajó a desenganchar rápido la moto y siguieron, no les importó cómo quedó mi primo, directamente se dieron a la fuga, más datos que esos no nos pudieron aportar los chicos que lo ayudaron».

También lamentó que por la gravedad del siniestro «tiene que enfrentar varias cirugías, ahora estamos con el tema de las piernas, quizás le tengan que amputar una, no hay muchas posibilidades porque está destruida, la más grave de las lesiones que tiene es la de la pierna, también tiene muchos golpes internos en los hombros, cadera, por el tema de la pierna corre riesgo su vida, cortarla casi es la única opción».

«Nosotros necesitamos de la gente, si alguien se acuerda de la patente o si algún vecino vio algo, si saben de un auto que tenga estas características, que esté con los golpes, algo más que nos pueda ayudar porque ya nos dieron algunos datos pero no es mucho lo que nos dicen», expresó angustiada.

Además indicó que fueron en búsqueda de cámaras de la zona, «yo pasé a averiguar estos días, había una que nos podía ayudar pero justo no estaba funcionando, hay otra que ya pidieron, pero está del otro lado de la calle, no se ven mucho las imágenes porque el auto iba a mucha velocidad, hay que ver por ahí si venía de la avenida Italia o de algún otro lado pero por esa zona donde fue el accidente no hay más cámaras que nos puedan ayudar y ese es el tema».

«M primo tiene 3 hijos, él era el sostén de la familia, iba a trabajar porque entraba a las 6 de la mañana y justo pasó esto», finalizó.