Piden “cortar cadena de contagios” porque sigue alta la ocupación

Autoridades de gobierno y salud advirtieron sobre la necesidad “imperiosa” y “fundamental” de “cortar la cadena de contagios” de coronavirus en las provincias y señalaron que sigue alta la ocupación de camas en las terapias intensivas, al punto que en zonas del Gran Buenos Aires reportaron que 7 de cada diez internados muere mientras “la mayor cantidad de camas que se liberan es por óbito y no por mejoría del paciente”.

Si bien las medidas de restricción de horarios para la circulación de personas que impuso el Gobierno Nacional desde el 12 de abril ayudaron principalmente en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) a cortar “la subida exponencial de contagios de Covid.19”, el ministro de Salud bonaerense, Daniel Gollán, expresó preocupación porque actualmente en los centros sanitarios “entran muchos pacientes jóvenes y quedan muchos días internados”.

El funcionario dijo en conferencia de prensa que “cuando se toman medidas de cuidado que evitan la circulación del virus descienden los casos” pero advirtió que “la mayor cantidad de camas que se liberan en terapia es por óbito y no por mejoría del paciente” y remarcó que “7 de cada 10 pacientes internados por Covid en terapia fallecen”.

Por eso, insistió, “pedimos restringir la circulación del virus para evitar que mueran argentinos incluso muy jóvenes”.

Gollan señaló que en la última semana “hubo un descenso importante pasando de 11.746 a 9.892 contagios”, lo que implica “1.854 casos menos en el AMBA”, mientras “bajaron los contagios un 18% en toda la provincia respecto de la anterior. Eso significa que las medidas dan resultado”.

Asimismo, resaltó que “sigue bajando el porcentaje de personas que dan positivo respecto de los que se testean: pasamos de 46 a 41%” y precisó que “el 73,5% de camas de terapia intensiva del AMBA están ocupadas (1.634 con covid) y el 54,3% de las del interior (474)”.

Desde Mar del Plata, el jefe de la zona sanitaria VIII, Gaston Vargas, dijo a radio LU6 que “la mortalidad ha crecido y vemos que entre un 50 o 60% de las personas que llegan a necesitar un respirador lamentablemente fallecen” por lo que pidió “redoblar los cuidados, usar el tapaboca, lavarse las manos, el uso de alcohol en gel, el distanciamiento social”.

“Sabemos que las medidas restrictivas son antipáticas pero es la única certeza y se demuestra que cuanto menos circulación de gente menos contagio, mientras tanto continuamos con la vacunación”, añadió.

El intendente de Zárate, Osvaldo Cáffaro, dijo hoy a Télam Radio que habían observado “un crecimiento exponencial” de casos en esa ciudad y apuntó que “al igual que todo el AMBA tenemos un sistema de salud saturado realmente, no está desbordado por suerte pero tenemos una ocupación en un 90% en el sector público y en un 80% en el privado”.

“Eso oscila día a día, hora a hora”, añadió y señaló que “hay que tratar de todas formas de disminuir la cantidad de casos porque a más cantidad de casos significa que lleguen más personas a la terapia y la realidad sanitaria hace que la única forma de evitar la propagación del virus es que haya menos movilidad de gente”.

El intendente de Tigre, Julio Zamora, señaló que tras las recientes medidas de cierre de parques y paseos en ese distrito “tuvimos en principio resultados que todavía no son definitivos pero que marcan una tendencia a la baja en los contagios”.

“Si estas medidas tanto del Gobierno nacional como municipal funcionan vamos a poder darle un alivio a la situación que están sufriendo el hospital provincial y los municipales”, añadió a Télam Radio y sostuvo que “la situación es básicamente la misma en toda región con un estrés muy grande en las camas, en el personal de atención de la salud, que tiene que atender camas supernumerarias y eso provoca un desgaste del personal que está dando todo, poniendo todo su esfuerzo”.

En Santa Fe, el gobernador Omar Perotti dijo hoy que la provincia tiene “la necesidad imperiosa de bajar casos de contagios” debido a que, si bien son menos de dos mil por día, el sistema sanitario está “en el mismo nivel de ocupación de camas” que en el pico de la pandemia registrado el año pasado, cuando había casi tres mil contagios diarios.

El secretario de Emergencias Sanitarias de la provincia, Eduardo Wagner, alertó que el personal de salud “está devastado física y psíquicamente” y reveló que “en horas del sábado hubo un momento en el que no había camas en la ciudad” de Santa Fe para atender pacientes críticos.

En Mendoza, el intendente de la sureña ciudad de San Rafael, Emir Félix, pidió hoy al gobernador Rodolfo Suárez suspender por 14 días la modalidad presencial en escuelas de esa ciudad porque “de los 723 nuevos casos positivos de ayer en todo Mendoza, 245 corresponden al sur de San Rafael Alvear y Malargüe y el 46% de los fallecidos de los últimos 10 días son de esta zona”.

En Santiago del Estero, la jefa de Inmunizaciones, Florencia Coronel, dijo a Télam que “hay más internación en personas entre 30 y 50 años” y estimó que “son las que más circulan o bien porque no consultan a tiempo, o no cumplen con el aislamiento” y eso, remarcó, es “fundamental para poder cortar con la cadena de contagios”.

En estos últimos días, hubo “un mayor porcentaje de mortalidad en personas menores de 60 años, cuando en octubre del año pasado, que fue nuestro pico de contagios la franja etaria con más índice de mortalidad era mayor a 60 años”, añadió.

El dato alentador en esta segunda ola de contagio, dijo que es “que ha disminuido la mortalidad en mayores de 60 años” y una de las razones puede ser que “ya se van vacunando a 87.252 adultos mayores, hay gran adhesión en vacunarse y cuando ahora se contagian de Covid-19 no tienen muchos síntomas, son leves y de esa forma se cumple con el objetivo de la vacunación que es disminuir la enfermedad y las muertes”.

