Piden destituir al gobernador de Río por operativo mortal

La diputada Renata Souza presentó un pedido de juicio político contra el mandatario, acusado de violar el estado de derecho durante el Operativo Contención en las favelas Penha y Alemão.

La diputada de Río de Janeiro Renata Souza presentó este lunes un pedido de juicio político contra el gobernador Cláudio Castro por su presunta responsabilidad en el Operativo Contención, que dejó más de 121 muertos en los complejos Penha y Alemão. La legisladora acusó al mandatario de violar la Constitución y de “gobernar sobre el miedo y la impunidad”.

La iniciativa, ingresada ante la Asamblea Legislativa del Estado de Río de Janeiro (ALERJ), busca la destitución de Castro por “no respetar el estado de derecho democrático” durante el megaoperativo policial realizado la semana pasada.

“¡Destitución ya! Día histórico hoy en ALERJ: se presentó la solicitud de destitución contra el gobernador Cláudio Castro. Nadie puede seguir viviendo con miedo e inseguridad en las calles. ¡Río quiere paz!”, publicó Souza en su cuenta de X, al anunciar la medida.

El pedido se enmarca en un contexto de creciente presión política y social tras la operación conjunta de las policías civil y militar, considerada la más mortífera en la historia de Brasil, que dejó más de 121 fallecidos, entre ellos cuatro agentes. La ONU y organizaciones de derechos humanos reclamaron una investigación independiente sobre los hechos.

Castro, por su parte, defendió la actuación de las fuerzas de seguridad y calificó la operación como un “éxito contra el crimen organizado”, al afirmar que “las únicas víctimas reales fueron los policías asesinados”.