Piden disminuir el IVA en las facturas de energía y que el Congreso apruebe la tarifa diferenciada

El defensor del Pueblo de la provincia, Leonardo Gialluca advirtió que hasta tanto no se implementen variaciones de fondo en el -Régimen de Audiencias Públicas- que determinen que la participación ciudadana, posea “carácter vinculante para los Estados Nacionales, Provinciales y/o Municipales”, las mismas actualmente tienen únicamente por objetivo originar un lugar para las opiniones de los distintos actores sociales afectados por las políticas estatales relacionadas a los servicios públicos y asegurar un canal de participación en la toma de decisiones. Su historia ha sido errática desde su incorporación en la reforma Constitucional de 1994.

En el año 2015, este mecanismo cobra notoriedad frente a los aumentos de las tarifas de energía eléctrica y gas impulsados por el gobierno nacional de ese entonces, que implementó subas de alrededor del 5000% en la energía y de 1900% en el gas. Por ello, es necesario, dar la discusión entre su uso “formal” y su “uso efectivo como instancia de control ciudadano”.

Leonardo Gialluca, quien mantuvo varias reuniones con sus pares tanto del NEA como del NOA, a raíz de los colapsos energéticos que sumados a las altas temperaturas que se vienen registrando y a incendios de pastizales en cercanías de Estaciones Transformadoras, que han llevado a que miles de usuarios de las empresas distribuidoras, se quedaran por varias horas sin energía eléctrica, informó que las pérdidas de demanda en el caso del NEA fueron: 1568 MW, Corrientes: 649 MW, Chaco: 432 MW y Formosa 10 MW.

Por su parte la empresa Transener, responsable del transporte energético en la región, informó que a las 15.11 horas del miércoles se produjo un colapso de tensión en el área del NEA y como consecuencia desengancharon los transformadores 1 y 2 de 500/132 kV de Formosa y el transformador 1 de 500/132 kV de Chaco. En este contexto el Ombudsman Provincial, propuso y solicitó a la Secretaría de Energía de Nación, «que se reduzca el IVA del 21% que los usuarios residenciales pagan en todas las facturas, al 5% y al mismo tiempo beneficiar también a los usuarios comerciales, industriales, pymes y otros que pagan un porcentaje mucho más elevado de este impuesto nacional».

Reiteró además a Flavia Royon, «que se haga lugar a la implementación de nuevos factores de nodos y la implementación de distintos husos horarios por la gran extensión territorial de la Argentina»; y al Congreso de la Nación que se apruebe el Nuevo Proyecto de Ley que propone una «Tarifa Diferencial de Energía» para las provincias del Norte Grande y que fuera presentado por Hilda Aguirre de Soria Diputada Nacional por La Rioja, pues somos electrodependientes, al no existir gas por redes y tenemos el derecho a que se apruebe un régimen de beneficios para -zonas cálidas- tal como ya se aprobó para las zonas frías, donde el uso del gas no es una cuestión de confort, sino de necesidad, como sucede con los aires acondicionados para nuestra región.

Por último, pidió a todos los usuarios a que se empadronen para percibir los subsidios nacionales, incluso aquellas familias que están alquilando, pues de lo contrario, al no hacerlo, “automáticamente quedan fuera del esquema de subsidios y pasan a pagar una tarifa plena, como le viene sucediendo a muchos usuarios, tanto de capital como del interior provincial”.

Empadronarse

Cómo empadronarse para percibir el subsidio: A través de la web: https://www.argentina.gob.ar/subsidios, las y los usuarios podrán no solo empadronarse para solicitar el subsidio, sin que además podrán modificar y/o actualizar datos, como cambio de dirección o medidor o modificación de la situación patrimonial o del hogar, etcétera. Al momento de ingresar la web: www.argentina.gob.ar/subsidios para completar el formulario, se debe tener a mano: el último ejemplar del DNI, el número de CUIL personal y el de quienes conviven con el solicitante, una boleta de energía eléctrica, el dato de ingresos mensuales de bolsillo de cada persona que compone el hogar, y una dirección de correo electrónico. En la web, se tendrá que completar datos personales, domicilio, información del servicio de luz, y datos de las personas que conviven con el solicitante.

Luego, se podrá descargar el PDF con la asignación provisoria, información que además se enviará al mail declarado anteriormente.

Segmentación energética

La Segmentación Energética es una iniciativa del Gobierno nacional que tiene como objetivo un acceso más justo y equitativo a los servicios energéticos de las y los argentinos focalizando los subsidios en quienes más lo necesitan.

La nueva propuesta de segmentación tiene como objetivo asignar subsidios según la capacidad económica de los hogares, manteniendo los subsidios en aquellos con ingresos bajos y medios que requieren de la asistencia estatal para pagar sus boletas de electricidad.