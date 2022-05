Piden esclarecimiento sobre la muerte de un policía ya que familiares y amigos no creen que se haya tratado de un suicidio

Compartir

Familiares y amigos del efectivo policial que el sábado fue hallado sin vida en su domicilio del barrio Itatí 2, en esta ciudad, se manifestaron en la RN 86 para exigir respuestas del caso, ya que consideran que no se habría tratado de un suicidio. El joven que tenía 23 años era oriundo de Portón Negro y se desempeñaba en el DDR.



Mariana Gavilán, hermana del personal policial, dijo al Grupo de Medios TVO que “nos vamos a quedar en la ruta hasta tener respuestas” ya que no desconfían de que se haya tratado de un hecho de suicidio y por ende exigen que el caso sea investigado y esclarecido.

“Reclamamos que se esclarezca el caso, porque a mis padres le entregaron el cuerpo sin resultado de nada, sin sus pertenencias, tampoco tenemos acta de defunción”, comenzó diciendo la mujer.

Agregó que “el cuerpo de mi hermano tenía golpes que no concuerdan con la versión de que él decidió quitarse la vida”.

“El día que sucedió el hecho todo el mundo se enteró, pero desde la fuerza nos avisaron nada. Nos enteramos por las redes sociales”, lamentó y agregó: “cuando pasó el hecho no estaba en servicio. Él vivía con un amigo que también pertenece a la fuerza policial, quien aduce que no sabe nada, que cuando volvió a la casa se encontró con lo sucedido”.

“Se habla también de un accidente que habría protagonizado por la mañana, donde incluso habría quedado demorado, pero luego él salió caminando con billetera y celular en mano, sin embargo nosotros no tenemos esas pertenencias, no sabemos dónde está”, continuó diciendo Gavilán.

Consultada si es que alguna autoridad de la fuerza se contactó con la familia, respondió que si y que “primero nos contactaron por mensaje privado en Facebook ya que buscaban el número de teléfono de algún familiar cercano”.

“No tenemos precisión ni siquiera con los horarios porque se contradicen. Supuestamente hoy mis padres tendrían más respuestas. Nosotros no creemos en la versión de suicidio; él estaba orgulloso de su trabajo, tenía muchos planes. Nos vamos a quedar hasta obtener respuestas”, cerró la misma.

