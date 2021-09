Piden informes sobre el funcionamiento del tomógrafo que llegó al Hospital de Clorinda

Compartir

El Concejal de la Unión Cívica Radical, Rubén Omar Acosta, solicitó a la Dirección del Hospital local Cruz Felipe Arnedo, un informe detallado sobre el estado de situación del tomógrafo que en marzo último había llegado al nosocomio local.

En marzo el Gobierno provincial anunció para el Hospital de Clorinda la llegada de un tomógrafo para la atención en esa ciudad, un pedido formalizado por el Concejo Deliberante en el 2016.

“Desde principio de marzo se anunció la llegada del tomógrafo para diferentes nosocomios del interior, entre ellos al Hospital de Clorinda. Este fue un proyecto que se presentó en noviembre del año 2016, donde solicitamos un tomógrafo y fue aprobado en forma unánime hasta que llegó a la localidad”, recordó.

Ante los solicitado, Acosta dijo que “tenemos la versión que no funciona, pero para saber lo que ocurre presenté un pedido de informes y conocer si están los especialistas, los técnicos que deben hacer la atención”.

“Esto es algo que hace falta, como otros aparatos. La salud es una cuestión de Estado, pero los profesionales no son bien remunerados, por lo que tenemos muchos que se fueron”, señaló.

El edil lamentó que en Clorinda “se tenga un edificio muy lindo pero para cada atención de especialistas finalmente tengan que ser derivados todos a Formosa”.

“Es momento de que se dé a cada localidad lo que necesita. Somos la segunda ciudad de Formosa, por lo que es necesario que le ofrezcamos algo más a los ciudadanos no solo de Clorinda sino a las zonas de influencias, de tal manera que acá se puedan hacer los estudios sin tener que ir hasta la capital”, expresó.

Recordemos, la Directora del Arnedo, Dra Bernardita Obst recibió en las primeras semanas de marzo un scanner de rayos X para tomografías de cuerpo completo de la marca General Electric Modelo Revolution que ya debería estar en funcionamiento al servicio de la población.

El Concejal Acosta dijo respecto al pedido “hay poca información pública respecto a la utilización del tomógrafo, por eso pido a la Directora del Hospital que nos comunique cuál es el estado de situación de tan importante y esperado aparato para la comunidad de Clorinda”.

En la nota enviada a la Dra. Obst el edil dice, “quien suscribe, Rubén Omar Acosta, Concejal y vecino de la ciudad de Clorinda tiene el agrado de dirigirse a Usted con el objeto de solicitarle información sobre el uso del tomógrafo que en marzo de este año fue adquirido por el Hospital Clorinda”.

“Motiva la presente los constantes pedidos y reclamos que este Concejal recibe por parte de pacientes y familiares de pacientes que precisan del servicio de tan importante aparato y se encuentran con la dificultad de poder acceder al mismo”.

“Desde mi banca en el Concejo Deliberante, y por muchos años, he reclamado y puesto en la mesa de discusión pública, política y ciudadana la necesidad imperiosa de que nuestra ciudad cuente con un tomógrafo; entiendo puede ser este el motivo por el cual acuden a mí tratando de encontrar explicación sobre el uso del mismo”.

