Piden investigar como femicidio el caso de la comunicadora muerta en Jujuy

El pedido lo hizo la madre de Rocío Fernández, la joven feminista encontrada muerta en junio en Humahuaca y que la autopsia reveló que falleció por intoxicación con monóxido de carbono.

La madre de Rocío Fernández (33), la comunicadora feminista encontrada muerta a principios de junio en una casa que alquilaba en la ciudad jujeña de Humahuaca y que la autopsia reveló que falleció por haberse intoxicado con monóxido de carbono, acusó demoras e irregularidades en la investigación y pidió que se la direccione como un femicidio.

Nélida Flores aseguró a Télam que durante la instrucción hubo “cosas tapadas”, que luego de cuatro meses sigue pendiente una inspección ocular en el lugar de los hechos y que no hay celeridad en aceptar un pedido que realizó para constituirse como querellante en la causa, demora agudizada por la distancia al vivir en Buenos Aires.

La autopsia de la comunicadora feminista y artesana que residía en la ciudad quebradeña había revelado que murió por un “shock cardiogénico por anoxia tóxica por monóxido de carbono”.

La joven fue encontrada muerta el 2 de junio en el domicilio que alquilaba, donde también hallaron varias horas después a su pareja, Sergio Berinstain (35), quien se encontraba descompensado y falleció al día siguiente en el hospital Pablo Soria de la capital jujeña, por un “shock cardiogénico por hipotermia”.

Diversos colectivos de mujeres feministas mantuvieron por esos días reclamos de negligencia en relación a la demora en las actuaciones por parte de la fiscalía y de la policía local, en particular ante la muerte del joven, único testigo de lo ocurrido.

“Hubo y hay muchísimas irregularidades en la investigación, lo de mi hija fue un femicidio sí o sí”, señaló a Télam Nélida.

La mujer criticó diversas inconsistencias en la causa investigada por el fiscal Diego Cussel, a cargo de la Fiscalía Especializada en Delitos Complejos, ya que pasaron más de cuatro meses sin avances concretos, por lo que pidió “verdad y justicia” para su hija.

“Determinaron que murió por monóxido de carbono, lo que es totalmente incoherente porque mi hija se calefaccionaba con estufa eléctrica”, indicó.

De la presencia en el lugar de una salamandra, que habría ocasionado el fatal episodio, agregó: “Llamé al dueño de la casa y él me dijo que la tenía de adorno, que no estaba conectada”.

En ese sentido, la mujer reclamó la inspección ocular para avanzar en la investigación, y, según dijo, si bien desde la fiscalía le habían prometido realizarla lo antes posible, hasta ahora no hubo novedades y amigas de Rocío en Humahuaca llegaron a observar movimientos en la casa, por lo que cree que “entraron a cambiar la escena”.

Sobre las circunstancias a relevar y que para ella determinan que se trató de un femicidio, relató que a la pareja de la joven lo encontraron en el patio de la casa, al cual “solo se puede llegar a través de una puerta”, la cual “estaba trancada”.

“Cuando fueron los peritos no lo encontraron hasta que descubrieron que había una puerta con una tranca que salía al patio y ahí lo ubicaron”, dijo Nélida y apuntó que ello coincidió con el grado de hipotermia que presentaba el hombre, ya que según la data de muerte de Rocío llevaba 30 horas sin vida cuando lo hallaron, lo que significa que “él pasó ese tiempo al aire libre, sufriendo las bajas temperaturas que por la noche son frecuentes en la zona”.

El informe de la autopsia no reveló que haya habido signos de violencia, aunque ella misma viajó a Jujuy para ver el cuerpo y observó que “tenía un golpe en la cabeza”, situación que tampoco informó una perito de parte que ella contrató, con la cual también se mostró disconforme.

Las sospechas de Nélida

Además, mencionó otras pruebas que podrían llevar a direccionar la investigación como un asesinato, en el que pudo haber estado involucrada una expareja de Rocío.

Nélida sospecha que ese hombre “fue hasta la casa, logró que Sergio permanezca en el patio, hizo que Rocío se desmayara con el golpe en la cabeza, abrió la llave de gas y se fue”.

El expediente continúa caratulado hasta el momento como “averiguación de causales de muerte” y la madre sostuvo que no le informan los avances de la causa, en la que también pidió celeridad respecto a un pedido que presentó para constituirse como querellante.

“Quiero que la verdad salga adelante, hay muchas cosas tapadas”, concluyó al mencionar que después del caso de su hija “hubo más femicidios e irregularidades que demuestran un mal manejo en el accionar policial y de la justicia”.

Sólo entre el 8 de septiembre y el 10 de octubre, se produjeron cinco femicidios en la provincia: el de Iara Rueda de 16 años y Gabriela Cruz de 24, ambas de Palpalá; el de Cesia Reinaga (20), de Abra Pampa; el de Roxana Mazala (31) de Perico y el de Alejandra Álvarez (17) de San Salvador de Jujuy.