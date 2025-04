Piden la expulsión de Cata Gorostidi de GH: las pruebas que podrían condenarla

Catalina Gorostidi logró ingresar a la casa de Gran Hermano luego de que Furia tomara la decisión de abandonar. En el momento que dio tres pasos dentro del reality le declaró la guerra a Santiago Tato Algorta y a Luz Tito, mientras que desde afuera crecía la preocupación por sus inconvenientes de salud. La tensión entre ambas mujeres escaló en los últimos días y Catalina está utilizando diversas estrategias para convencer al resto de la casa de ponerse en contra de la jujeña. En este panorama, los seguidores del programa piden la expulsión de la santafesina en la gala que se llevará a cabo el próximo domingo.

El vínculo entre ambas participantes se tensó a raíz de disputas previas, pero en esta etapa, Catalina adoptó una postura declaradamente combativa. La señal más clara fue su comentario durante una charla con Eugenia, donde la acusó de esconder cigarrillos como parte de una supuesta maniobra de juego. “Luz también tiene puchos escondidos y nadie le dice nada”, disparó la pediatra para poner en marcha su plan, sin advertir que estaba filtrando información del afuera, algo que no está permitido en el reglamento.

Al escucharla, Eugenia reaccionó con sorpresa: “¿Cómo sabés vos que tiene Luz puchos escondidos?”, a lo que Catalina respondió sin dudar: “¡Estoy segura, estoy segura!”. La santafesina repitió esta misma conversión con Sandra Priore, que se sabe que tiene una gran adicción al tabaco y consume varios cigarrillos por día. Sentadas en la mesa de la cocina de la casa, Gorostidi volvió a hacer uso de información privilegiada para agitar las aguas de la casa más famosa: “Tiene una caja entera sin abrir”.

Esta frase despertó el interés de la cocinera de la casa que no dudo en hacerle preguntas. “Lo sé, yo lo sé, tiene puchos sin abrir”, aclaró sin revelar de dónde sacó la información, pero debido a las caras que puso, los internautas no tardaron en destacar que es información del afuera. La reacción de Priore fue brutal, los insultos salieron de su boca y la participante de la edición anterior sonrió, dejando en claro que consiguió su objetivo.

De la mano de esto vino un plan: entrar en la habitación de Luz, revisar todas sus pertenencias, esconder un par de cosas y robar los cigarrillos. “Alguien me hace campana, se los sacamos, fuman y nadie dice nada. Yo estoy. Yo estoy. Si ustedes en algún momento del día me hacen campana yo voy y le reviso donde creo que los tiene, si los encontramos se los doy a ustedes y fingimos demencia“, aseguró la santafesina acerca del hurto a Tito. Sin poder salir de su asombro, Sandra se quedó sentada en la mesa, mirando el jardín de la casa con cara de pocos amigos.

Otro de los motivos por los que piden la expulsión de la médica tiene que ver con otra de las reglas básicas del programa: no se puede estar sin el micrófono. Acompañada por Lourdes, Sandra y Gabriela se encerraron en uno de los cuartos, la expareja de Joel Ojeda se quitó el dispositivo y le insistió a las otras para que hagan lo mismo.

Este momento quedó grabado en uno de los programas de streaming que tiene Telefe y se puede ver como las cuatro mujeres hablan tranquilamente y la advertencia del ojo que todo lo ve nunca llega.

Finalmente, la gota que colmó el vaso fue la actitud que tuvo durante la fiesta del viernes por la noche. Con autorización del dueño de casa, se fue del SUM junto a las tres mujeres mencionadas antes y llevaron a cabo su plan de hacerse con los paquetes de tabaco. Eugenia fue la encargada de contarle esto a Luz, en el momento que le dio la noticia comenzó a pedir salir para enfrentarse a sus compañeras

Los fanáticos de Gran Hermano no tardaron en manifestarse a través de las redes sociales, pidiendo la expulsión de Catalina, por lo que consideran un quiebre serio de las normas del programa. La viralización de los videos alimentó la indignación de los espectadores, quienes ven en este tipo de actitudes una amenaza para la transparencia del juego. A medida que la presión aumentaba, los seguidores del reality clamaron por una sanción, que podría incluir la expulsión de Catalina por la puerta giratoria.