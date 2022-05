Piden la intervención de la EPEP 545 del barrio La Nueva Formosa

Compartir

Un grupo de padres de alumnos que asisten a la EPEP 545 del barrio La Nueva Formosa denuncian «mal manejo de la institución» y por ello solicitan la intervención.



«Los chicos se quejan de que la comida y el desayuno no son ricos, los docentes no están emocionalmente en condiciones para dar clases», dijo Evelin, una de las madres presentes.



Agregó además que ningún estudiante asistió a clases y lanzó: «la directora asegura que tanto los chicos como los docentes mienten, no nos dejan entrar a la institución, no nos dan explicaciones de nada. La directora no se comunica y avasalla a los educadores».

Respuesta

Vale aclarar que mientras el Grupo de Medios TVO desarrollaba entrevista a uno de los manifestantes éste pidió que los alumnos vuelvan a clases y que no sufrirían «represalias». También dijo que le comunicaron que el Ministerio tomaría cartas en el asunto lo antes posible.

«Acá lo que pasa es que hay una mala administración de la directora», sentenció.

