Piden limpieza de terreno que posee un pastizal de grandes dimensiones

Vecinos de la ciudad, en diálogo con el Grupo de Medios TVO pidieron que se realice la limpieza de un terreno ubicado entre las avenidas Napoleón y Pantaleón Gómez ya que posee un pastizal de grandes dimensiones que va en contra de la lucha contra el dengue que ya tiene 77 infectados en Formosa.

Los pobladores manifestaron que en muchas zonas de la ciudad se vive esta situación, pero pidieron que las autoridades actúen al respecto e intimen a los propietarios para que realicen algo al respecto ya que para evitar el criadero de mosquitos, la prevención se debe hacer entre todos.

«Esto se encuentra a 10 cuadras del centro, es una vergüenza que esté así, ya se realizó el pedido de limpieza como corresponde y pasaron más de 40 días y seguimos sin tener respuestas», expresó un poblador.

«Por acá viven pasando a fumigar pero no sirve de nada con este tremendo pastizal, sabemos que entre todos tenemos que actuar pero así no podemos, los vecinos limpiamos nuestros patios y frentes pero si a pocos metros tenemos prácticamente un monte no sirve de nada por eso pedimos que la Municipalidad haga algo al respecto, que nos den una respuesta porque todo estamos preocupados», acotó otro vecino del sector.

«Es un verdadero monte, se dejó estar porque desde hace mucho venimos reclamando y no pasa nada, ahí hay que entrar primero con machete y después con motoguadaña porque hay tanto pastizal que es imposible de limpiar en un ratito, se debe hacer una intervención y eso no podemos hacer el resto. Incluso muchos vecinos realizaron llamadas para pedir por la limpieza, pero nunca atienden. Ahí tiran hasta basura así que es urgente que se haga algo, es lo que más pedimos sobre todo por los casos de dengue que hay en la ciudad», aseveró otro habitante.