Piden llenar formulario de segmentación de energía que se extendió hasta el 31 de julio

Con el objetivo de que quienes aún no hayan podido realizar el trámite logren completar el formulario de segmentación, se extendió hasta el 31 de julio la chance para anotarse en el Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE). No deben hacerlo los usuarios comprendidos en la tarifa social «Esfuerzo Formoseño».

Al respecto, el ingeniero Benjamín Villalba, gerente de REFSA Electricidad explicó los alcances de esta medida dispuesta por el Gobierno Nacional sobre los subsidios a la energía eléctrica.

En primer lugar, pidió a los usuarios aprovechar este tiempo de prórroga «para ingresar a www.argentina.gob.ar/subsidios y así completar el formulario, quienes no lo hayan hecho todavía».

A continuación, sostuvo que el gobierno nacional a través de la Secretaría de Energía «hace mucho tiempo está subsidiando el precio de la energía», precisando que «el subsidio nacional vigente es un 77%, es decir que todos los usuarios de la República Argentina abonan un 23 % del valor de la energía».

Villalba afirmó que lo que se pretende con esta medida es que nadie caiga en la tarifa plena, en vista a que «la segmentación en realidad es un acomodamiento del subsidio nacional».

Detalles del

nuevo esquema

Es por ello que, en base al nuevo esquema anunciado por la Nación, hizo saber el funcionario que «usuarios residenciales denominados de casas de familias con un ingreso de bolsillo superior a 375 mil pesos, automáticamente abonarán la tarifa plena. En consecuencia, pagarán tres veces más el precio de la energía».

Asimismo, comunicó que, el usuario con un ingreso de bolsillo de entre 100 y 375 mil pesos, en ese caso, ingresará a la tarifa media, con lo cual seguirá teniendo el subsidio nacional.

«Esto es que va a seguir con el cuadro tarifario de REFSA, por ende, no se le va a incrementar el precio de la energía», agregó.

En ese punto enfatizó que justamente «pretendemos que la mayor cantidad de usuarios queden dentro de ese cuadro tarifario», por esa razón remarcó que es importante completar el formulario ingresando a la página web.

Finalmente, aquel que perciba por debajo de los 100 mil pesos «automáticamente sigue teniendo el beneficio nacional, que es del 77% del valor del costo de la energía».

Y recordó que el padrón de los 65.664 usuarios que poseen la tarifa social Esfuerzo Formoseño, remitido a la Nación para que mantengan el subsidio, no deben inscribirse en la segmentación energética.

