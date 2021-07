Piden no encender fuego en ambientes naturales

Compartir

Linkedin Print

Desde la Comunidad de Avistaje de Aves de Formosa y el grupo de emprendedores “Formosa turística” se hizo un llamado a la solidaridad y responsabilidad ciudadana para evitar que en zonas de naturaleza, senderos, camping y riberas de riachos y laguna se encienda fuego o se arrojen colillas de cigarrillos y así no priducir focos de incendio de pastizales, en atención al nivel de sequía que presentan los mismos.

También se hizo énfasis en la necesidad de evitar arrojar residuos como botellas plásticas, envases descartables de todo tipo que son un contaminante permanente de los ambientes naturales y que destruyen la belleza de estos lugares visitados por cientos de personas en busca de un contacto con “Formosa Hermosa”.

El pedido surge de la Comunidad de Avistaje de Aves que preside Fernando Gaona y del grupo “Formosa Turística” que coordina la fotógrafo Verónica Vera, quienes recordaron el grave daño que produjo el año pasado los incendios que afectaron el hábitat de gran cantidad de aves y destruyeron la belleza paisajística de zona como el Paseo Costanero Vuelta Fermosa, todo teniendo en cuenta que los equipamientos del Cuerpo de Bomberos no son aptos para combatir fuego en zonas de nulo acceso por vía terrestre, como el valle de Inundación del Riacho Formosa, ya que las autobombas no pueden acceder a esos predios por faltas de caminos.

Compartir

Linkedin Print